https://sputnikarabic.ae/20221001/نصر-الله-أمريكا-من-صنعت-داعش-وتحميه-وتموله-1068480751.html

نصر الله: أمريكا من صنعت "داعش" وتحميه وتموله

نصر الله: أمريكا من صنعت "داعش" وتحميه وتموله

قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن الولايات المتحدة الامريكي هي من صنعت تنظيم "داعش" الإرهابي وتحميه وتسهل عمله وتموله. 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T15:19+0000

2022-10-01T15:19+0000

2022-10-01T15:19+0000

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جاء ذلك في كلمة له بمناسبة الاحتفال بتكريم رجل الدين الشيعي الراحل محمد علي الأمين في بلدة شقرا جنوب لبنان، على ما نقلت قناتا "الميادين" و"المنار" اللبنانيتان.وقال نصر الله: "مشروع داعش (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) لم ينتهِ واستخدامه ما زال قائما، ما سقط هو حكومة داعش".وأضاف أن إيران "تبذل كل ما بوسعها ومن دماء قادتها وشهدائها للوقوف إلى جانب العراق وكل إيران كانت حاضرة للدفاع عن الشعب العراقي في وجه داعش".وتابع: "من صنع داعش ويحميها ويؤمن ويسهل عملها وتمويلها هي الولايات المتحدة الأمريكية".ومضى نصر الله بقوله: "كيف للعراقيين أن ينسوا وقفة إيران وفتح مخازن أسلحتها ومالها للدفاع عن العراق في وجه داعش".وكان العراق قد أعلن عام 2017 الانتصار على "داعش" رسميا، بعد اجتياحه مساحات واسعة من شمالي وغربي البلاد صيف عام 2014.

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تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار حزب الله