https://sputnikarabic.ae/20221001/هل-وباء-الكوليرا-يهدد-سوريا؟-1068475222.html
هل وباء الكوليرا يهدد سوريا؟
هل وباء الكوليرا يهدد سوريا؟
أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشي الكوليرا في 10محافظات سورية وانتشارها في جميع أنحاء البلاد، محذرة من خطورة الوضع، وسط تسجيل 33 حالة وفاة و426 إصابة. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T12:52+0000
2022-10-01T12:52+0000
2022-10-01T12:52+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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هل وباء الكوليرا يهدد سوريا؟
هل وباء الكوليرا يهدد سوريا؟
تم ربط ذلك بالمياه الملوثة قرب نهر الفرات. لكن الوباء انتشر الآن في المحافظات السورية، وسُجلت إصابات في حلب واللاذقية ودمشق والحسكة وغيرها.كما ينتشر مرض الكوليرا بسبب تناول الطعام أو شرب الماء الملوث، ويمكن أن يتسبب ذلك في إسهال حاد يؤدي الى جفاف الجسم من السوائل. ويقول الأطباء إن مرض الكوليرا يمكن أن يتطور في جسم الإنسان خلال 24 ساعة ليصعب بعد ذلك التحكم به، لذلك يدعون إلى التوجه إلى المراكز الطبية فور الشعور ببداية الأعراض.ضيف البرنامج دكتور أمجد سلطانة طبيب في مشفى المواساة في دمشق، يقول إن المرض لم ينتشر بعد والحالات محدودة إلا أنه يؤكد أن الثقافة الطبية للمواطن تساعد على الحد من انتشار المرض.التفاصيل في الملف الصوتي...
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
هل وباء الكوليرا يهدد سوريا؟
تابعنا عبر
أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشي الكوليرا في 10محافظات سورية وانتشارها في جميع أنحاء البلاد، محذرة من خطورة الوضع، وسط تسجيل 33 حالة وفاة و426 إصابة.
تم ربط ذلك بالمياه الملوثة قرب نهر الفرات. لكن الوباء انتشر الآن في المحافظات السورية، وسُجلت إصابات في حلب واللاذقية ودمشق والحسكة وغيرها.
كما ينتشر مرض الكوليرا بسبب تناول الطعام أو شرب الماء الملوث، ويمكن أن يتسبب ذلك في إسهال حاد يؤدي الى جفاف الجسم من السوائل. ويقول الأطباء إن مرض الكوليرا يمكن أن يتطور في جسم الإنسان خلال 24 ساعة ليصعب بعد ذلك التحكم به، لذلك يدعون إلى التوجه إلى المراكز الطبية فور الشعور ببداية الأعراض.
ضيف البرنامج دكتور أمجد سلطانة طبيب في مشفى المواساة في دمشق، يقول إن المرض لم ينتشر بعد والحالات محدودة إلا أنه يؤكد أن الثقافة الطبية للمواطن تساعد على الحد من انتشار المرض.
التفاصيل في الملف الصوتي...