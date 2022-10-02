https://sputnikarabic.ae/20221002/الإمارات-172-تريليون-درهم-حجم-التجارة-غير-النفطية-مع-الصين-في-10-سنوات-1068498247.html
الإمارات: 1.72 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية مع الصين في 10 سنوات
الإمارات: 1.72 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية مع الصين في 10 سنوات
كشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة أن إجمالي التجارة غير النفطية بين البلاد والصين بلغ حجمها 1.72 تريليون درهم خلال 10... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T07:30+0000
2022-10-02T07:30+0000
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الصين
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وأضاف المركز، اليوم الأحد، أن هذه النسبة توزعت ما بين 1.53 تريليون درهم واردات، وحوالي 64 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، وقرابة 121 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي أن النصف الأول من 2022 سجل تبادلا تجاريا غير نفطي بين الإمارات والصين بقيمة 118.4 مليار درهم، والذي توزع بين واردات بقيمة 102.7 مليار درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 5.5 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 9.8 مليار درهم.أما عن أهم السلع التي جرى استيرادها من الصين خلال 2022، فتصدرت أجهزة اتصالات القائمة بقيمة 70 مليار درهم، يليها في المركز الثاني آلات معالجة البيانات بقيمة 23.6 مليار درهم، وثالثا لقاحات للطب البشري بقيمة 4.1 مليار درهم، ورابعا شاشات عرض بقيمة 2.5 مليار درهم، وخامسا أجهزة سماعات ومكبرات صوت بقيمة 2.5 مليار درهم.
https://sputnikarabic.ae/20220223/الإمارات-تعتزم-شراء-12-طائرة-صينية-من-طراز-إل-15-1059052550.html
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الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الإمارات: 1.72 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية مع الصين في 10 سنوات
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كشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة أن إجمالي التجارة غير النفطية بين البلاد والصين بلغ حجمها 1.72 تريليون درهم خلال 10 سنوات.
وأضاف المركز، اليوم الأحد، أن هذه النسبة توزعت ما بين 1.53 تريليون درهم واردات، وحوالي 64 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، وقرابة 121 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
كما أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي أن النصف الأول من 2022 سجل تبادلا تجاريا غير نفطي بين الإمارات والصين بقيمة 118.4 مليار درهم، والذي توزع بين واردات بقيمة 102.7 مليار درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 5.5 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 9.8 مليار درهم.
وعن أبرز 5 سلع صدرتها الإمارات العربية المتحدة إلى الصين، كشف البيانات أن بوليمرات الإيثيلين تصدرت المركز الأول بقيمة 4 مليارات درهم، يليها بوليمرات البروبلين بقيمة 1.9 مليار درهم، وزيوت لفت بقيمة 1.4 مليار درهم، وبقايا وخردة نحاس بقيمة 0.6 مليار درهم، وبقايا استخلاص الزيوت الدهنية بقيمة 0.57 مليار درهم.
أما عن أهم السلع التي جرى استيرادها من الصين خلال 2022، فتصدرت أجهزة اتصالات القائمة بقيمة 70 مليار درهم، يليها في المركز الثاني آلات معالجة البيانات بقيمة 23.6 مليار درهم، وثالثا لقاحات للطب البشري بقيمة 4.1 مليار درهم، ورابعا شاشات عرض بقيمة 2.5 مليار درهم، وخامسا أجهزة سماعات ومكبرات صوت بقيمة 2.5 مليار درهم.