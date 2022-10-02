https://sputnikarabic.ae/20221002/الجيش-التركي-يعلن-تحييد-23-مسلحا-في-قصف-شمالي-العراق-1068500735.html
الجيش التركي يعلن تحييد 23 مسلحا في قصف شمالي العراق
الجيش التركي يعلن تحييد 23 مسلحا في قصف شمالي العراق
أعلن الجيش التركي، تحييد 23 مسلحا من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في عمليات جوية شمالي العراق. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T09:08+0000
2022-10-02T09:08+0000
2022-10-02T09:08+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن العمليات الجوية التركية استهدفت الإرهابيين في منطقة أسوس الواقعة على مسافة 140 كيلومترا من الحدود التركية العراقية.وأشار البيان إلى أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم، قابل للزيادة.وأوضح أن عمليات القصف الجوي التي استهدفت منطقة أسوس، جرت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.وكانت أنقرة قد أطلقت، في أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221001/مقتل-جندي-تركي-بنيران-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1068493016.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي يعلن تحييد 23 مسلحا في قصف شمالي العراق
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أعلن الجيش التركي، تحييد 23 مسلحا من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في عمليات جوية شمالي العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إن العمليات الجوية التركية استهدفت الإرهابيين في منطقة أسوس الواقعة على مسافة 140 كيلومترا من الحدود التركية العراقية.
وأشار البيان إلى أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم، قابل للزيادة.
وأوضح أن عمليات القصف الجوي التي استهدفت منطقة أسوس، جرت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكانت أنقرة قد أطلقت، في أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني
والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في يوليو/تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.