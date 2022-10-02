https://sputnikarabic.ae/20221002/تايبيه-الصين-دفعت-بسفن-وطائرات-إلى-مضيق-تايوان-1068527536.html

تايبيه: الصين دفعت بسفن وطائرات إلى مضيق تايوان

تايبيه: الصين دفعت بسفن وطائرات إلى مضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 22 طائرة و4 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي اليوم الأحد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T16:41+0000

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2022-10-02T16:41+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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موسكو - سبوتنيك. ذكرت الوزارة على "تويتر": "رصدت 22 طائرة و4 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول المنطقة المحيطة بنا اليوم حتى الساعة 17:00 (09:00 بتوقيت غرينتش)".عبرت 8 من الطائرات المكتشفة ما يسمى بـ"الخط الوسط" لمضيق تايوان، والذي يعد بمثابة حدود بحرية غير رسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين.تضمنت هذه الطائرات، طائرتان مقاتلتان من طراز "جيه 11" وطائرتان مقاتلتان من طراز "جيه 16"، ومركبتان جويتان دون طيار "بي زد كيه 005" و"سي إتش 4"، بالإضافة إلى طائرتي الحرب الإلكترونية "واي 8" و"واي 9".وأضافت الوزارة أن الجيش التايواني راقب الموقف ورد بإرسال دورية جوية مدنية وإصدار تحذيرات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ دفاع جوي.تصاعد الوضع حول تايوان(الصين) بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها في أوائل أغسطس/ آب.حذرت الصين بيلوسي من زيارتها وقالت إنها تشجع التوجهات الانفصالية في الجزيرة، وردت على تمسك رئيسة مجلس النواب بإجراء الزيارة في الرابع من أغسطس، بإجراء تدريبات عسكرية غير مسبوقة وإطلاق صواريخ باليستية فوق الجزيرة.

https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تحث-الصين-على-استئناف-الحوار-الثنائي-بعد-تعليقه-بسبب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1068418624.html

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان