https://sputnikarabic.ae/20221002/ديوان-التونسيين-بالخارج-يحذر-من-مشروع-قانون-أوروبي-يحد-من-تحويلات-المغتربين--1068497441.html
ديوان التونسيين بالخارج يحذر من مشروع قانون أوروبي يحد من تحويلات المغتربين
ديوان التونسيين بالخارج يحذر من مشروع قانون أوروبي يحد من تحويلات المغتربين
عبر ديوان التونسيين بالخارج، عن مخاوفه من اعتزام دول أوروبية سن قانون يحد من تحويلات المقيمين بالخارج إلى أوطانهم. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T06:57+0000
2022-10-02T06:57+0000
2022-10-02T06:57+0000
أخبار تونس اليوم
تحويلات أموال
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وقال الديوان في بيان السبت، إن هناك بعض الدول الأوروبية (لم يذكرها) التي تسعى للتسريع في تطبيق هذا القانون، بحسب موقع قناة "نسمة".وذكر أن الهدف من سن القانون هو التضييق على تحويلات المهاجرين والتحكّم في هذه التدفقات المالية خارج دول الاتحاد الأوروبي.وعبر الديوان عن قلقه من اعتماد مشروع هذا القانون لتصبح جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيقه لا سيما في ظل الوقت الذي تشهد فيه تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا ونسقا تصاعديا ملموسا.ودعا ديوان التونسيين بالخارج إلى العمل على هذا الملف وايلائه أهمية خاصة.
https://sputnikarabic.ae/20210713/المركزي-التونسي-يجري-تجربة-تحويل-ناجحة-بالعملة-الرقمية-1049562403.html
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أخبار تونس اليوم, تحويلات أموال
أخبار تونس اليوم, تحويلات أموال
ديوان التونسيين بالخارج يحذر من مشروع قانون أوروبي يحد من تحويلات المغتربين
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عبر ديوان التونسيين بالخارج، عن مخاوفه من اعتزام دول أوروبية سن قانون يحد من تحويلات المقيمين بالخارج إلى أوطانهم.
وقال الديوان في بيان السبت، إن هناك بعض الدول الأوروبية (لم يذكرها) التي تسعى للتسريع في تطبيق هذا القانون، بحسب موقع قناة "نسمة"
.
وذكر أن الهدف من سن القانون هو التضييق على تحويلات المهاجرين
والتحكّم في هذه التدفقات المالية خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وعبر الديوان عن قلقه من اعتماد مشروع هذا القانون لتصبح جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيقه لا سيما في ظل الوقت الذي تشهد فيه تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا ونسقا تصاعديا ملموسا.
ودعا ديوان التونسيين بالخارج إلى العمل على هذا الملف وايلائه أهمية خاصة.