https://sputnikarabic.ae/20221002/صحيفة-تكشف-رسالة-بوتين-خلال-خطابه-في-الساحة-الحمراء-1068496892.html
صحيفة تكشف رسالة بوتين خلال خطابه في الساحة الحمراء
صحيفة تكشف رسالة بوتين خلال خطابه في الساحة الحمراء
كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الغرب خلال خطابه الأخير في الساحة الحمراء، موضحا أنه مستعد للقتال والمواجهة حتى النهاية. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T06:18+0000
2022-10-02T06:18+0000
2022-10-02T06:18+0000
روسيا
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن خطاب الرئيس بوتين بشأن الصراع مع الدول الغربية كان أكثر صرامة من ذي قبل.وجاء في المنشور: "حاول بوتين أن يُظهر للغرب تصميمه إنه لا يستسلم لضغوط العقوبات وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا وسيواصل القتال".واعتبرت الصحيفة أن الزعيم الروسي أظهر لبقية العالم رغبته في قيادة حركة عالمية ضد الهيمنة الأمريكية.وأشار بوتين في خطابه إلى إن الغرب لم يتغير منذ الأيام التي استعمر فيها دولاً أخرى بقسوة وشن حروباً لتحقيق مكاسب اقتصادية.وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صحيفة تكشف رسالة بوتين خلال خطابه في الساحة الحمراء
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كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الغرب خلال خطابه الأخير في الساحة الحمراء، موضحا أنه مستعد للقتال والمواجهة حتى النهاية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن خطاب الرئيس بوتين بشأن الصراع مع الدول الغربية كان أكثر صرامة من ذي قبل.
وجاء في المنشور: "حاول بوتين أن يُظهر للغرب تصميمه إنه لا يستسلم لضغوط العقوبات وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا وسيواصل القتال".
واعتبرت الصحيفة أن الزعيم الروسي أظهر لبقية العالم رغبته في قيادة حركة عالمية ضد الهيمنة الأمريكية.
وأشار بوتين في خطابه إلى إن الغرب لم يتغير منذ الأيام التي استعمر فيها دولاً أخرى بقسوة وشن حروباً لتحقيق مكاسب اقتصادية.
وشهد الكرملين، أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.