https://sputnikarabic.ae/20221002/غروندبرغ-يأسف-لعدم-التوصل-إلى-اتفاق-لتمديد-الهدنة-في-اليمن-1068531343.html
غروندبرغ يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن
غروندبرغ يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن
أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في البلاد، مؤكدا استمرار التفاوض مع جميع الأطراف، وداعيا للامتناع عن... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T19:19+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غروندبرغ، في بيان، اليوم الأحد إن "غروندبرغ يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان. أنا ممتن للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول".وأكد "استمرار المفاوضات مع الأطراف في اليمن للتوصل إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة ودعوتهما إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف".وتجري الأمم المتحدة تحركات مكثفة لتمديد الهدنة التي تنتهي اليوم الأحد، في ظل اشتراط "أنصار الله"، دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات النفط والغاز المنتج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حين يصر مجلس القيادة الرئاسي اليمني على دفع الرواتب من عائدات دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20221002/أنصار-الله-تنتقد-مقترح-الأمم-المتحدة-لتمديد-الهدنة-في-اليمن-1068520319.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
غروندبرغ يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن
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أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في البلاد، مؤكدا استمرار التفاوض مع جميع الأطراف، وداعيا للامتناع عن التصعيد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غروندبرغ، في بيان، اليوم الأحد إن "غروندبرغ يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان. أنا ممتن للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول".
وأكد "استمرار المفاوضات مع الأطراف في اليمن للتوصل إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة ودعوتهما إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف".
وتجري الأمم المتحدة تحركات مكثفة لتمديد الهدنة التي تنتهي اليوم الأحد، في ظل اشتراط "أنصار الله"، دفع رواتب الموظفين الحكوميين
في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات النفط والغاز المنتج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حين يصر مجلس القيادة الرئاسي اليمني على دفع الرواتب من عائدات دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن.