https://sputnikarabic.ae/20221002/فرنسا-تعلن-عزمها-ترحيل-إمام-مغربي-عقب-إلقاء-السلطات-البلجيكية-القبض-عليه-1068502134.html
فرنسا تعلن عزمها ترحيل إمام مغربي عقب إلقاء السلطات البلجيكية القبض عليه
فرنسا تعلن عزمها ترحيل إمام مغربي عقب إلقاء السلطات البلجيكية القبض عليه
أكدت وزارة الداخلية المغربية أنها ستقوم بترحيل الإمام المغربي حسن إيكويوسن، وذلك بعد Рن ألقت قوات الأمن البلجيكية القبض عليه في العاصمة بروكسل. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T09:50+0000
2022-10-02T09:50+0000
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وحسب جريدة هسبريس المغربية، فإن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الجمعة علق على الإعلان عن القبض على إيكويوسن قائلا: "يسعدني أن السلطات البلجيكية ألقت القبض على إيكويوسن اليوم، وأشكره خالص الشكر".وعن العقوبة التي تنتظر الإمام المغربي، أوضح دارمانين أن "التهرب من قرار الطرد من التراب الوطني جريمة يدينها قانون العقوبات".وكانت الشرطة البلجيكية قد ألقت القبض على الإمام المغربي حسن إيكويوسن، مؤكدة وفقا لوكالة فرانس برس، معلومات تفيد بأنه تم اعتقاله بعد تعقب اتصالاته الإلكترونية التي كان يقوم بها.وتتهم السلطات الفرنسية إيكويوسن بترويج أفكار مخالفة لقيم الجمهورية الفرنسية، حيث "يتبنى خطابا تبشيريا تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية"، حسبما أعلنت وزارة الداخلية بها.في المقابل تشكلت لجنة لدعم الإمام المغربي حسن إكويوسن، حيث أكدت في بيان نشرته عبر صفحتها لارسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنها "حشدت من أجل تنظيم وقفة احتجاطية مطالبة بإطلاق سراحه".طالع أيضا: ماكرون يطالب أئمة فرنسا المسلمين بالتأكيد على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا
فرنسا تعلن عزمها ترحيل إمام مغربي عقب إلقاء السلطات البلجيكية القبض عليه
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أكدت وزارة الداخلية المغربية أنها ستقوم بترحيل الإمام المغربي حسن إيكويوسن، وذلك بعد Рن ألقت قوات الأمن البلجيكية القبض عليه في العاصمة بروكسل.
وحسب جريدة
هسبريس المغربية، فإن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الجمعة علق على الإعلان عن القبض على إيكويوسن قائلا: "يسعدني أن السلطات البلجيكية ألقت القبض على إيكويوسن اليوم، وأشكره خالص الشكر".
وعن العقوبة التي تنتظر الإمام المغربي، أوضح دارمانين أن "التهرب من قرار
الطرد من التراب الوطني جريمة يدينها قانون العقوبات".
وكانت الشرطة البلجيكية قد ألقت القبض على الإمام المغربي حسن إيكويوسن، مؤكدة وفقا لوكالة فرانس برس، معلومات تفيد بأنه تم اعتقاله بعد تعقب اتصالاته الإلكترونية التي كان يقوم بها.
وتتهم السلطات الفرنسية إيكويوسن بترويج أفكار مخالفة لقيم الجمهورية الفرنسية، حيث "يتبنى خطابا تبشيريا تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية"، حسبما أعلنت وزارة الداخلية بها.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي في يوليو/ تموز الماضي، طرد إيكويوسن، مؤكدا أنه كان تحت المراقبة لمدة "ثمانية عشر شهرا"، من المخابرات الداخلية.
في المقابل تشكلت لجنة لدعم الإمام المغربي حسن إكويوسن، حيث أكدت في بيان نشرته عبر صفحتها لارسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنها "حشدت من أجل تنظيم وقفة احتجاطية مطالبة بإطلاق سراحه".