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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221002/قوات-الدفاع-الجوي-تتصدى-لصواريخ-في-مقاطعة-خيرسون-وقصف-أوكراني-متواصل-على-منطقة-دونباس--1068496634.html
قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ في مقاطعة خيرسون وقصف أوكراني متواصل على منطقة دونباس
قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ في مقاطعة خيرسون وقصف أوكراني متواصل على منطقة دونباس
أعلنت سلطات خيرسون، صباح اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسي استطاعت تدمير عشرات الصواريخ التي أطلقتها القوات العسكرية الأوكرانية على المنطقة. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T04:58+0000
2022-10-02T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت السلطات بيانا جاء فيه: "في بلدة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، تم تفعيل صفارات الإنذار، وذلك بعد رصد عدد من الصواريخ في الأجواء، حيث تصدت قوات الدفاع الجوي لهذه الصواريخ في الأجواء وسمعت 10 انفجارات متتالية".كما أقدمت قوات المدفعية الأوكرانية على قصف مناطق نيكيتوفسكي وكالينينسكي في غورلوفكا وماكيفكا وياكوفليفكا، حيث أطلقت 6 قذائف من عيار 155 ملم وخمس قذائف من عيار 152 ملم وأربع قذائف من عيار 122 ملم على المكتب التمثيلي لمنطقة دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق من القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.وشهد الكرملين مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
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قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ في مقاطعة خيرسون وقصف أوكراني متواصل على منطقة دونباس

04:58 GMT 02.10.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني "توتشكا - أو" في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022
تداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني توتشكا - أو في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت سلطات خيرسون، صباح اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسي استطاعت تدمير عشرات الصواريخ التي أطلقتها القوات العسكرية الأوكرانية على المنطقة.
وأصدرت السلطات بيانا جاء فيه: "في بلدة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، تم تفعيل صفارات الإنذار، وذلك بعد رصد عدد من الصواريخ في الأجواء، حيث تصدت قوات الدفاع الجوي لهذه الصواريخ في الأجواء وسمعت 10 انفجارات متتالية".
كما أقدمت قوات المدفعية الأوكرانية على قصف مناطق نيكيتوفسكي وكالينينسكي في غورلوفكا وماكيفكا وياكوفليفكا، حيث أطلقت 6 قذائف من عيار 155 ملم وخمس قذائف من عيار 152 ملم وأربع قذائف من عيار 122 ملم على المكتب التمثيلي لمنطقة دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق من القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وشهد الكرملين مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
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