https://sputnikarabic.ae/20221002/مصر-تبحث-مع-البنك-الدولي-أنظمة-الري-الحديثة-لمواجهة-الشح-المائي-1068509521.html
مصر تبحث مع البنك الدولي أنظمة الري الحديثة لمواجهة "الشح المائي"
مصر تبحث مع البنك الدولي أنظمة الري الحديثة لمواجهة "الشح المائي"
بحث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اليوم الأحد، مع خبراء الري الحديث والصرف في البنك الدولي التنسيق المشترك في مجال دراسات التوسع في الاعتماد... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
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ولفت سويلم خلال الاجتماع إلى أن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك فإنها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية اعتمادا علي قواعد علمية"، وفقا لبيان رسمي من وزارة الموارد المائية والري المصرية.وأوضح سويلم أنه "يتم حاليا مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر لتحديد أولويات ومناطق العمل خلال الفترة المقبلة، في ضوء أن الري الحديث جزء من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته علي معدل شحن الخزان الجوفي وملوحة التربة وعلي كميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى".وجرى خلال اجتماع وزير الري المصري مع خبراء البنك الدولي "مناقشة مختلف البدائل المستخدمة عالميا في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدامها مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".كما ناقش الأطراف في الاجتماع "تنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث تغطى الظروف البيئية والمناخية بمناطق مختلفة، وإطلاق حملة توعوية لإشراك المجتمع الزراعي بالمنطقة، ووضع معايير للتقييم، وتوثيق الدروس والخبرات المكتسبة من التطبيق".كذلك "تم التأكيد خلال الاجتماع على نظم الرى الحديث في تقليل استخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية، وأهمية حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة لتشجيع المزارعين على ترشيد استخدام المياه، وأهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة باستخدام نظم الرى الحديث لري المحاصيل المختلفة في ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ، والاستفادة من هذه الدراسات عند تطبيق نظم الري الحديث"، بحسب البيان المصري.وشهد اجتماع اليوم الأحد "استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي في شهر مارس/ آذار، وتقرير البنك الدولي عن الري الحديث في مصر والتجارب السابقة في مصر والعالم".
https://sputnikarabic.ae/20211012/السيسي-مصر-تقترب-من-مرحلة-خط-الفقر-المائي-1050416710.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر تبحث مع البنك الدولي أنظمة الري الحديثة لمواجهة "الشح المائي"
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بحث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اليوم الأحد، مع خبراء الري الحديث والصرف في البنك الدولي التنسيق المشترك في مجال دراسات التوسع في الاعتماد على الري الحديث في مصر.
ولفت سويلم خلال الاجتماع إلى أن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك فإنها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية اعتمادا علي قواعد علمية"، وفقا لبيان رسمي
من وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وأوضح سويلم أنه "يتم حاليا مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر لتحديد أولويات ومناطق العمل خلال الفترة المقبلة، في ضوء أن الري الحديث جزء من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته علي معدل شحن الخزان الجوفي وملوحة التربة وعلي كميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى".
12 أكتوبر 2021, 17:02 GMT
وجرى خلال اجتماع وزير الري المصري مع خبراء البنك الدولي "مناقشة مختلف البدائل المستخدمة عالميا في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدامها مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".
كما ناقش الأطراف في الاجتماع "تنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث تغطى الظروف البيئية والمناخية بمناطق مختلفة، وإطلاق حملة توعوية لإشراك المجتمع الزراعي بالمنطقة، ووضع معايير للتقييم، وتوثيق الدروس والخبرات المكتسبة من التطبيق".
كذلك "تم التأكيد خلال الاجتماع على نظم الرى الحديث في تقليل استخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية، وأهمية حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة لتشجيع المزارعين على ترشيد استخدام المياه، وأهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة باستخدام نظم الرى الحديث لري المحاصيل المختلفة في ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ، والاستفادة من هذه الدراسات عند تطبيق نظم الري الحديث"، بحسب البيان المصري.
وشهد اجتماع اليوم الأحد "استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي في شهر مارس/ آذار، وتقرير البنك الدولي عن الري الحديث في مصر والتجارب السابقة في مصر والعالم".