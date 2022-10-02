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https://sputnikarabic.ae/20221002/49-عاما-على-حرب-أكتوبر-ما-هي-قدرات-الجيش-المصري-في-2022-1068523337.html
49 عاما على حرب أكتوبر... ما هي قدرات الجيش المصري في 2022؟
49 عاما على حرب أكتوبر... ما هي قدرات الجيش المصري في 2022؟
تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي مكنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T16:29+0000
2022-10-02T16:29+0000
رصد عسكري
مصر
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ورغم التفوق التقني لإسرائيل، التي زودتها الولايات المتحدة الأمريكية بأحدث الأسلحة الموجودة في ترسانتها العسكرية في ذلك الحين، إلا أن الجيش المصري، الذي كان يعتمد على الأسلحة السوفيتية، استطاع أن يغير قواعد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في الحرب التي يطلق عليها الإسرائيليون "يوم كيبور" أو "يوم الغفران".وبعد 49 عاما من انطلاق الحرب بين مصر وإسرائيل في أكتوبر 1973، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 جيشا في العالم، كما تقول إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.يمتلك الجيش المصري قوات جوية تضم ألفا و62 طائرة حربية بينها:يتكون العتاد العسكري للقوات البرية المصرية من 5 أنواع من الأسلحة بينها:تمتلك القوات البحرية المصرية 245 وحدة بحرية بينها:الدعم اللوجيستي:وتشير إحصائيات الموقع إلى أن ميزانية الدفاع المصرية في 2022 تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، بينما يمتلك مليونا و230 ألف جندي، بينهم 450 ألف جندي عامل و480 ألف جندي احتياطي و300 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20211013/من-هم-أبرز-قادة-الجيش-المصري-في-حرب-أكتوبر؟-1050416080.html
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رصد عسكري, مصر
رصد عسكري, مصر

49 عاما على حرب أكتوبر... ما هي قدرات الجيش المصري في 2022؟

16:29 GMT 02.10.2022
© AP Photo / Ahmed Tayebالجيش المصري يرفع راية النصر
الجيش المصري يرفع راية النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Ahmed Tayeb
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تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي مكنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء.
ورغم التفوق التقني لإسرائيل، التي زودتها الولايات المتحدة الأمريكية بأحدث الأسلحة الموجودة في ترسانتها العسكرية في ذلك الحين، إلا أن الجيش المصري، الذي كان يعتمد على الأسلحة السوفيتية، استطاع أن يغير قواعد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في الحرب التي يطلق عليها الإسرائيليون "يوم كيبور" أو "يوم الغفران".
خط بارليف الذي أنشأته إسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس إثر احتلال سيناء المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2021
من هم أبرز قادة الجيش المصري في حرب أكتوبر؟
13 أكتوبر 2021, 15:15 GMT
وبعد 49 عاما من انطلاق الحرب بين مصر وإسرائيل في أكتوبر 1973، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 جيشا في العالم، كما تقول إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

يمتلك الجيش المصري قوات جوية تضم ألفا و62 طائرة حربية بينها:

250 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
93 طائرة هجومية.
59 طائرة نقل عسكري.
341 طائرة تدريب.
11 طائرة مهام خاصة.
313 مروحية بينها 91 مروحية هجومية.

يتكون العتاد العسكري للقوات البرية المصرية من 5 أنواع من الأسلحة بينها:

4 آلاف و394 دبابة.
10 آلاف مدرعة.
ألف و165 مدفع ذاتي الحركة.
ألفان و200 مدفع مقطور.
ألف و235 راجمة صواريخ.

تمتلك القوات البحرية المصرية 245 وحدة بحرية بينها:

حاملتا مروحيات.
13 فرقاطة.
7 كورفيتات.
8 غواصات.
48 سفينة دورية.
23 كاسحة ألغام بحرية.

الدعم اللوجيستي:

11 ميناء.
83 مطارا.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن ميزانية الدفاع المصرية في 2022 تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، بينما يمتلك مليونا و230 ألف جندي، بينهم 450 ألف جندي عامل و480 ألف جندي احتياطي و300 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.
طائرات وصواريخ سوفيتية استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر
طائرات وصواريخ سوفيتية استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
طائرات وصواريخ سوفيتية استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر
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