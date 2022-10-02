https://sputnikarabic.ae/20221002/49-عاما-على-حرب-أكتوبر-ما-هي-قدرات-الجيش-المصري-في-2022-1068523337.html

49 عاما على حرب أكتوبر... ما هي قدرات الجيش المصري في 2022؟

49 عاما على حرب أكتوبر... ما هي قدرات الجيش المصري في 2022؟

تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي مكنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T16:29+0000

2022-10-02T16:29+0000

2022-10-02T16:29+0000

رصد عسكري

مصر

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ورغم التفوق التقني لإسرائيل، التي زودتها الولايات المتحدة الأمريكية بأحدث الأسلحة الموجودة في ترسانتها العسكرية في ذلك الحين، إلا أن الجيش المصري، الذي كان يعتمد على الأسلحة السوفيتية، استطاع أن يغير قواعد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في الحرب التي يطلق عليها الإسرائيليون "يوم كيبور" أو "يوم الغفران".وبعد 49 عاما من انطلاق الحرب بين مصر وإسرائيل في أكتوبر 1973، أصبح الجيش المصري يحتل المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 جيشا في العالم، كما تقول إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.يمتلك الجيش المصري قوات جوية تضم ألفا و62 طائرة حربية بينها:يتكون العتاد العسكري للقوات البرية المصرية من 5 أنواع من الأسلحة بينها:تمتلك القوات البحرية المصرية 245 وحدة بحرية بينها:الدعم اللوجيستي:وتشير إحصائيات الموقع إلى أن ميزانية الدفاع المصرية في 2022 تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، بينما يمتلك مليونا و230 ألف جندي، بينهم 450 ألف جندي عامل و480 ألف جندي احتياطي و300 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20211013/من-هم-أبرز-قادة-الجيش-المصري-في-حرب-أكتوبر؟-1050416080.html

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رصد عسكري, مصر