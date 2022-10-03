https://sputnikarabic.ae/20221003/البنك-الدولي-يوافق-على-تقديم-125-مليون-دولار-لمواجهة-تحديات-الزراعة-بالأردن-1068536802.html
البنك الدولي يوافق على تقديم 125 مليون دولار لمواجهة تحديات الزراعة بالأردن
البنك الدولي يوافق على تقديم 125 مليون دولار لمواجهة تحديات الزراعة بالأردن
وافق البنك الدولي على تقديم 125 مليون دولار للأردن لتمويل مشروع يعالج تحديات يواجهها قطاع الزراعة في المملكة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T06:52+0000
2022-10-03T06:52+0000
2022-10-03T06:52+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101984/07/1019840757_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_4c85e9762f7afc72fcbc663b25d1b4e4.jpg
وبحسب ما أوردته، اليوم الاثنين، وكالة "عمون" الأردنية، فإن قيمة المشروع قد تصل إلى 762 مليون دولار بتمويل من الحكومة وصناديق ائتمانية.والمشروع الذي يرتكز على خطة الأردن الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، يعالج تحديات يواجهها قطاع الزراعة في الأردن عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، و"يعزز من مرونة نظام الإنتاج الزراعي في مواجهة تغير المناخ وتحويل القطاع نحو مسار نمو أكثر استدامة".كما يهدف المشروع أيضا "إلى تحسين القدرة التنافسية لقطاع الأغذية الزراعية من خلال تعزيز البيئة التمكينية للأعمال التجارية الزراعية وجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار".وقال البنك الدولي في ورقة المشروع "لدى الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة الفرصة لخدمة السوق المحلية المتنامية والمساهمة في الأمن الغذائي"، منبها في الوقت نفسه أن تغير المناخ "يؤثر بشدة" على الزراعة في الأردن من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدل هطول الأمطار.وحذر البنك من "تكرار حدوث حالات الجفاف وزيادة متطلبات المحاصيل المائية"، في الأردن الذي يعد واحدا من بين أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه، في ظل مخاوف من أن يؤدي تغير المناخ إلى مزيد من الانخفاض في توفر المياه.وأكد البنك الدولي أنه "من الممكن أن يؤدي تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية إلى بناء القدرة على التكيف والصمود في وجه ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ".
https://sputnikarabic.ae/20220703/72-من-الأردنيين-يشعرون-بالقلق-من-شح-المياه-1064564223.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101984/07/1019840757_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_70de6ab0d5139b701efc83de8e873f4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
البنك الدولي يوافق على تقديم 125 مليون دولار لمواجهة تحديات الزراعة بالأردن
تابعنا عبر
وافق البنك الدولي على تقديم 125 مليون دولار للأردن لتمويل مشروع يعالج تحديات يواجهها قطاع الزراعة في المملكة.
وبحسب ما أوردته، اليوم الاثنين، وكالة
"عمون" الأردنية، فإن قيمة المشروع قد تصل إلى 762 مليون دولار بتمويل من الحكومة وصناديق ائتمانية.
والمشروع الذي يرتكز على خطة الأردن الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، يعالج تحديات يواجهها قطاع الزراعة في الأردن عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، و"يعزز من مرونة نظام الإنتاج الزراعي في مواجهة تغير المناخ وتحويل القطاع نحو مسار نمو أكثر استدامة".
كما يهدف المشروع أيضا "إلى تحسين القدرة التنافسية لقطاع الأغذية الزراعية من خلال تعزيز البيئة التمكينية للأعمال التجارية الزراعية وجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار".
وقال البنك الدولي في ورقة المشروع "لدى الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة الفرصة لخدمة السوق المحلية المتنامية والمساهمة في الأمن الغذائي"، منبها في الوقت نفسه أن تغير المناخ "يؤثر بشدة" على الزراعة في الأردن من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدل هطول الأمطار.
وحذر البنك من "تكرار حدوث حالات الجفاف وزيادة متطلبات المحاصيل المائية"، في الأردن الذي يعد واحدا من بين أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه
، في ظل مخاوف من أن يؤدي تغير المناخ إلى مزيد من الانخفاض في توفر المياه.
وأكد البنك الدولي أنه "من الممكن أن يؤدي تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية إلى بناء القدرة على التكيف والصمود في وجه ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ".