https://sputnikarabic.ae/20221003/العراق-أستراليا-قررت-استلام-رعاياها-من-مخيم-الهول---1068559357.html
العراق: أستراليا قررت استلام رعاياها من مخيم الهول
العراق: أستراليا قررت استلام رعاياها من مخيم الهول
أعلن مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن أستراليا اتخذت قررا بتسلم بعض رعاياها من مخيم الهول. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T12:49+0000
2022-10-03T12:49+0000
2022-10-03T12:49+0000
أخبار العراق اليوم
أستراليا
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جاء هذا في تغريدة لمستشار الأمن القومي على حسابه بموقع "تويتر".وقال المسؤول العراق: "نثمِن عاليا إعلان أستراليا تسلمها عددا من رعاياها من مخيم الهول".وأضاف: "ننتظر من الدول الأخرى أن تحذو حذوها"، مؤكدا أهمية "تفكيك هذا المخيم، لحماية الإنسانية، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".يقع مخيم "الهول"، الخاضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرقي سوريا على بعد أقل من عشرة كيلومترات من الحدود العراقية.ويضم المخيم عشرات الآلاف جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.وفي عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن ينهزم في عامي 2017 و2019.
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أخبار العراق اليوم, أستراليا
أخبار العراق اليوم, أستراليا
العراق: أستراليا قررت استلام رعاياها من مخيم الهول
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أعلن مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن أستراليا اتخذت قررا بتسلم بعض رعاياها من مخيم الهول.
جاء هذا في تغريدة لمستشار الأمن القومي على حسابه بموقع "تويتر".
وقال المسؤول العراق: "نثمِن عاليا إعلان أستراليا تسلمها عددا من رعاياها من مخيم الهول".
وأضاف: "ننتظر من الدول الأخرى أن تحذو حذوها"، مؤكدا أهمية "تفكيك هذا المخيم، لحماية الإنسانية
، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".
يقع مخيم "الهول"، الخاضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرقي سوريا على بعد أقل من عشرة كيلومترات من الحدود العراقية.
ويضم المخيم عشرات الآلاف جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.
وفي عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن ينهزم في عامي 2017 و2019.