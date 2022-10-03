https://sputnikarabic.ae/20221003/بيسكوف-حول-طلب-زيلينسكي-قبول-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-سمعنا-عن-ذلك-ورأينا-ردود-فعل-مختلفة-1068549100.html

بيسكوف حول طلب زيلينسكي قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو: سمعنا عن ذلك ورأينا ردود فعل مختلفة

بيسكوف حول طلب زيلينسكي قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو: سمعنا عن ذلك ورأينا ردود فعل مختلفة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين أن الكرملين استمع إلى طلب فلاديمير زيلينسكي، بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، بالإضافة إلى ردود الفعل... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T09:35+0000

2022-10-03T09:35+0000

2022-10-03T09:35+0000

روسيا

دميتري بيسكوف

أخبار أوكرانيا

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وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان لدى الكرملين مخاوف من أن قضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيتم حلها على أساس متسارع: "لقد سمعنا حقًا تصريحات الرئيس زيلينسكي، كما رأينا ردود فعل مختلفة من الناتو - هناك دول تدعم هذا الخيار للانضمام السريع، وهناك دول لا تدعمه. على أي حال، يشير الجميع إلى قاعدة الإجماع، ولذلك، فإننا نتابع هذا القرار بعناية شديدة ونتذكر أن توجه أوكرانيا نحو الناتو وتأكيد عضوية أوكرانيا المستقبلية في الناتو أصبح أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة".وقال زيلينسكي في وقت سابق، إن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع. فيما قال جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، في وقت لاحق، إن اتخاذ مثل هذا الإجراء غير مناسب الآن. وأقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، بموقف الكتلة الثابت بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها الخاص وسياسة "الباب المفتوح"، لكنه شدد على أن الناتو سوف يركز جهوده على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها.

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روسيا, دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا