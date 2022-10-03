https://sputnikarabic.ae/20221003/بيسكوف-حول-طلب-زيلينسكي-قبول-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-سمعنا-عن-ذلك-ورأينا-ردود-فعل-مختلفة-1068549100.html
بيسكوف حول طلب زيلينسكي قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو: سمعنا عن ذلك ورأينا ردود فعل مختلفة
بيسكوف حول طلب زيلينسكي قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو: سمعنا عن ذلك ورأينا ردود فعل مختلفة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين أن الكرملين استمع إلى طلب فلاديمير زيلينسكي، بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، بالإضافة إلى ردود الفعل... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T09:35+0000
2022-10-03T09:35+0000
2022-10-03T09:35+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889607_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_13b2073e056efbdfeb535e5323495c59.jpg
وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان لدى الكرملين مخاوف من أن قضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيتم حلها على أساس متسارع: "لقد سمعنا حقًا تصريحات الرئيس زيلينسكي، كما رأينا ردود فعل مختلفة من الناتو - هناك دول تدعم هذا الخيار للانضمام السريع، وهناك دول لا تدعمه. على أي حال، يشير الجميع إلى قاعدة الإجماع، ولذلك، فإننا نتابع هذا القرار بعناية شديدة ونتذكر أن توجه أوكرانيا نحو الناتو وتأكيد عضوية أوكرانيا المستقبلية في الناتو أصبح أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة".وقال زيلينسكي في وقت سابق، إن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع. فيما قال جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، في وقت لاحق، إن اتخاذ مثل هذا الإجراء غير مناسب الآن. وأقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، بموقف الكتلة الثابت بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها الخاص وسياسة "الباب المفتوح"، لكنه شدد على أن الناتو سوف يركز جهوده على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889607_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d8131d7932e4e632ce4a06e61f0c3f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا
روسيا, دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا
بيسكوف حول طلب زيلينسكي قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو: سمعنا عن ذلك ورأينا ردود فعل مختلفة
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين أن الكرملين استمع إلى طلب فلاديمير زيلينسكي، بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، بالإضافة إلى ردود الفعل المختلفة عليه، فموسكو تراقب الوضع عن كثب وتتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو الذي أصبح أحد أسباب بدء العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.
وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان لدى الكرملين مخاوف من أن قضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيتم حلها على أساس متسارع: "لقد سمعنا حقًا تصريحات الرئيس زيلينسكي، كما رأينا ردود فعل مختلفة من الناتو - هناك دول تدعم هذا الخيار للانضمام السريع، وهناك دول لا تدعمه. على أي حال، يشير الجميع إلى قاعدة الإجماع، ولذلك، فإننا نتابع هذا القرار بعناية شديدة ونتذكر أن توجه أوكرانيا نحو الناتو وتأكيد عضوية أوكرانيا المستقبلية في الناتو أصبح أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة".
وقال زيلينسكي في وقت سابق، إن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع. فيما قال جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، في وقت لاحق، إن اتخاذ مثل هذا الإجراء غير مناسب الآن. وأقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، بموقف الكتلة الثابت بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها الخاص وسياسة "الباب المفتوح"، لكنه شدد على أن الناتو سوف يركز جهوده على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها.