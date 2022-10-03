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https://sputnikarabic.ae/20221003/رئيس-الوزراء-البيلاروسي-اندماج-روسيا-وبيلاروسيا-في-إطار-دولة-الاتحاد-رد-على-العقوبات-الغربية-1068558945.html
رئيس الوزراء البيلاروسي: اندماج روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد رد على العقوبات الغربية
رئيس الوزراء البيلاروسي: اندماج روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد رد على العقوبات الغربية
يعتقد رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو أن اندماج روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد هو رد على العقوبات الغربية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لحكومة... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T12:42+0000
2022-10-03T12:42+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
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وأشار إلى أنه في ظل الظروف الصعبة، تستمر العلاقات الثنائية في التكثيف، مما يسمح لها بالاستجابة السريعة ومقاومة "الضغوط الخارجية المسعورة".وقال رومان غولوفتشينكو خلال لقاء مع نظيره الروسي، ميخائيل موشيستين "فقط من خلال الجهود المشتركة سنتمكن من مقاومة هذه العقوبات المجنونة التي تهدف إلى تدمير دولنا".وأضاف أن بيلاروسيا وروسيا تواصلان بنجاح تطوير التجارة المتبادلة وتعزيز علاقات الإنتاج وإنشاء سلاسل نقل ولوجستية جديدة. وبحسب نتائج ثمانية أشهر من هذا العام، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بالدولار (مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي) بأكثر من 12%. بحلول نهاية العام، قد يتجاوز حوالي 45 مليار دولار - وهذا أقصى حد تاريخي.وأكد رومان غولوفتشينكو مرة أخرى أن استراتيجية إحلال الواردات قد تم اختيارها بشكل صحيح، كما يتضح من هذه الأرقام.وأضاف: "تم إعداد مشروع اتفاق حكومي دولي بشأن تنفيذ مشاريع تكاملية بديلة للواردات للتوقيع. وفي الأسبوع الماضي فقط، وافق وزراء ماليتنا بشكل كامل على نص هذه الوثيقة، ونتوقع أن تمرر الإجراءات المحلية بطريقة سريعة للغاية".
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أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا

رئيس الوزراء البيلاروسي: اندماج روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد رد على العقوبات الغربية

12:42 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatovروسيا وبيلاروسيا
روسيا وبيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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يعتقد رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو أن اندماج روسيا وبيلاروسيا في إطار دولة الاتحاد هو رد على العقوبات الغربية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لحكومة بيلاروسيا.
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الصعبة، تستمر العلاقات الثنائية في التكثيف، مما يسمح لها بالاستجابة السريعة ومقاومة "الضغوط الخارجية المسعورة".
وقال رومان غولوفتشينكو خلال لقاء مع نظيره الروسي، ميخائيل موشيستين "فقط من خلال الجهود المشتركة سنتمكن من مقاومة هذه العقوبات المجنونة التي تهدف إلى تدمير دولنا".
وأضاف أن بيلاروسيا وروسيا تواصلان بنجاح تطوير التجارة المتبادلة وتعزيز علاقات الإنتاج وإنشاء سلاسل نقل ولوجستية جديدة. وبحسب نتائج ثمانية أشهر من هذا العام، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بالدولار (مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي) بأكثر من 12%. بحلول نهاية العام، قد يتجاوز حوالي 45 مليار دولار - وهذا أقصى حد تاريخي.
وأكد رومان غولوفتشينكو مرة أخرى أن استراتيجية إحلال الواردات قد تم اختيارها بشكل صحيح، كما يتضح من هذه الأرقام.
وأضاف: "تم إعداد مشروع اتفاق حكومي دولي بشأن تنفيذ مشاريع تكاملية بديلة للواردات للتوقيع. وفي الأسبوع الماضي فقط، وافق وزراء ماليتنا بشكل كامل على نص هذه الوثيقة، ونتوقع أن تمرر الإجراءات المحلية بطريقة سريعة للغاية".
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