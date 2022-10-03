https://sputnikarabic.ae/20221003/رئيس-الوزراء-الياباني-يعلن-عن-عزمه-إبرام-معاهدة-سلام-مع-روسيا-1068536702.html
رئيس الوزراء الياباني يعلن عن عزمه إبرام معاهدة سلام مع روسيا
رئيس الوزراء الياباني يعلن عن عزمه إبرام معاهدة سلام مع روسيا
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمة رئيسية في افتتاح الدورة الاستثنائية 210 للبرلمان، أن الحكومة اليابانية ستواصل اتباع مسار يهدف إلى إبرام معاهدة... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T06:49+0000
2022-10-03T06:49+0000
2022-10-03T06:49+0000
العالم
روسيا
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وقال: "بسبب الوضع في أوكرانيا، فإن العلاقات الروسية اليابانية في وضع صعب، لكننا نلتزم بشدة باتجاه حل مشكلة الأراضي وإبرام معاهدة سلام".لم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية. تظل العقبة الرئيسية هي قضية جزر كوريل الجنوبية (جزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وسلسلة جبال هابوماي)، والتي تدعي طوكيو أنها لها، في إشارة إلى الرسالة الثنائية حول التجارة والحدود لعام 1855.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
رئيس الوزراء الياباني يعلن عن عزمه إبرام معاهدة سلام مع روسيا
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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمة رئيسية في افتتاح الدورة الاستثنائية 210 للبرلمان، أن الحكومة اليابانية ستواصل اتباع مسار يهدف إلى إبرام معاهدة سلام مع روسيا، على الرغم من تدهور العلاقات الثنائية.
وقال: "بسبب الوضع في أوكرانيا، فإن العلاقات الروسية اليابانية في وضع صعب، لكننا نلتزم بشدة باتجاه حل مشكلة الأراضي وإبرام معاهدة سلام".
لم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية. تظل العقبة الرئيسية هي قضية جزر كوريل الجنوبية (جزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وسلسلة جبال هابوماي)، والتي تدعي طوكيو أنها لها، في إشارة إلى الرسالة الثنائية حول التجارة والحدود لعام 1855.