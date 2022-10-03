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https://sputnikarabic.ae/20221003/نائب-رئيس-النواب-اللبناني-ننتظر-رد-المبعوث-الأمريكي-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1068569163.html
نائب رئيس "النواب اللبناني": ننتظر رد المبعوث الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
نائب رئيس "النواب اللبناني": ننتظر رد المبعوث الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، إن الفجوة التي كانت موجودة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أصبحت ضيقة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T16:06+0000
2022-10-03T16:06+0000
اقتصاد
لبنان
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جاء ذلك عقب مشاركته في اجتماع مع الوسيط الأمريكي آموس هوكستين مع المسؤولين اللبنانيين، حسبما ذكرت قناة "الميادين" اللبنانية، اليوم الاثنين.ورغم حديث بوصعب، عن وجود أجواء إيجابية عقب لقاء المبعوث الأمريكي، إلا أنه أكد تمسك لبنان بحقوقه كاملة.وتابع: "سننتظر عودة المبعوث الأمريكي برد إلى بيروت قريبا"، مضيفا: "نريد حقل "قانا" بالكامل ولم يطلب منا أحد مد أنابيب في البلوك رقم 8".وأوضح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.ووصل الوسيط الأمريكي بيروت، أمس الأحد، وقام بلقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بهذا الشأن اليوم الاثنين.وتحدث الرئيس اللبناني في وقت سابق عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الاتفاق مع لبنان سيمنح إسرائيل الأمن 100 في المئة، وخزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) 100 في المئة، وجزءا من أرباح الخزان اللبناني.ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية.وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221002/حرب-إعلامية-بشأن-ترسيم-الحدود-مع-لبنان-غانتس-مهاجما-نتنياهو-أنت-تخدم-نصر-الله-1068523618.html
https://sputnikarabic.ae/20221003/مسؤول-إسرائيلي-يبحث-مع-توتال-حصول-تل-أبيب-على-تعويضات-في-إطار-اتفاق-مرتقب-مع-لبنان-1068562281.html
https://sputnikarabic.ae/20221003/إسرائيل-استقالة-رئيس-الفريق-المفاوض-حول-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068560459.html
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اقتصاد, لبنان
اقتصاد, لبنان

نائب رئيس "النواب اللبناني": ننتظر رد المبعوث الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

16:06 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، إن الفجوة التي كانت موجودة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أصبحت ضيقة.
جاء ذلك عقب مشاركته في اجتماع مع الوسيط الأمريكي آموس هوكستين مع المسؤولين اللبنانيين، حسبما ذكرت قناة "الميادين" اللبنانية، اليوم الاثنين.
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أمس, 16:11 GMT
ورغم حديث بوصعب، عن وجود أجواء إيجابية عقب لقاء المبعوث الأمريكي، إلا أنه أكد تمسك لبنان بحقوقه كاملة.
وتابع: "سننتظر عودة المبعوث الأمريكي برد إلى بيروت قريبا"، مضيفا: "نريد حقل "قانا" بالكامل ولم يطلب منا أحد مد أنابيب في البلوك رقم 8".
شركة توتال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
مسؤول إسرائيلي يبحث مع "توتال" حصول تل أبيب على "تعويضات" في إطار اتفاق مرتقب مع لبنان
14:00 GMT
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
ووصل الوسيط الأمريكي بيروت، أمس الأحد، وقام بلقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بهذا الشأن اليوم الاثنين.
وتحدث الرئيس اللبناني في وقت سابق عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الاتفاق مع لبنان سيمنح إسرائيل الأمن 100 في المئة، وخزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) 100 في المئة، وجزءا من أرباح الخزان اللبناني.
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إسرائيل... استقالة رئيس الفريق المفاوض حول الحدود البحرية مع لبنان
13:14 GMT
ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية.
وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
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