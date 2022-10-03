https://sputnikarabic.ae/20221003/نائب-رئيس-النواب-اللبناني-ننتظر-رد-المبعوث-الأمريكي-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1068569163.html

نائب رئيس "النواب اللبناني": ننتظر رد المبعوث الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

نائب رئيس "النواب اللبناني": ننتظر رد المبعوث الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، إن الفجوة التي كانت موجودة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أصبحت ضيقة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T16:06+0000

2022-10-03T16:06+0000

2022-10-03T16:06+0000

اقتصاد

لبنان

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جاء ذلك عقب مشاركته في اجتماع مع الوسيط الأمريكي آموس هوكستين مع المسؤولين اللبنانيين، حسبما ذكرت قناة "الميادين" اللبنانية، اليوم الاثنين.ورغم حديث بوصعب، عن وجود أجواء إيجابية عقب لقاء المبعوث الأمريكي، إلا أنه أكد تمسك لبنان بحقوقه كاملة.وتابع: "سننتظر عودة المبعوث الأمريكي برد إلى بيروت قريبا"، مضيفا: "نريد حقل "قانا" بالكامل ولم يطلب منا أحد مد أنابيب في البلوك رقم 8".وأوضح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.ووصل الوسيط الأمريكي بيروت، أمس الأحد، وقام بلقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بهذا الشأن اليوم الاثنين.وتحدث الرئيس اللبناني في وقت سابق عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الاتفاق مع لبنان سيمنح إسرائيل الأمن 100 في المئة، وخزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) 100 في المئة، وجزءا من أرباح الخزان اللبناني.ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية.وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.

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اقتصاد, لبنان