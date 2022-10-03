https://sputnikarabic.ae/20221003/وزير-الخارجية-الأوكراني-يجري-أول-جولة-أفريقية-في-تاريخ-الدبلوماسية-الأوكرانية--1068549210.html
وزير الخارجية الأوكراني يجري أول جولة أفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية
وزير الخارجية الأوكراني يجري أول جولة أفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية
أعلنت الخارجية الأوكرانية، أن الوزير دميتري كوليبا سيقوم خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول بأول جولة للدول الأفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T09:40+0000
2022-10-03T09:40+0000
2022-10-03T09:40+0000
العالم
الخارجية الأوكرانية
زيارة
السنغال
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وقالت الوزارة في بيان ""في الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر، ستجرى الجولة الأولى لرئيس وزارة الخارجية الأوكرانية إلى الدول الأفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية. وسيبدأ الوزير كوليبا الجولة بزيارة إلى السنغال".وأضاف بيان الوزارة "كجزء من الزيارات، من المقرر أيضا عقد عدد من منتديات الأعمال بمشاركة كبرى الشركات الأوكرانية والأفريقية. وستفتح زيارات وزير الخارجية قسمًا جديدًا للتعاون مع دول القارة الأفريقية وستقوم المساهمة في تنفيذ الدبلوماسية الأوكرانية العالمية والاستباقية. وستصبح جولة الوزير أيضا تحضيراً لمؤتمر واسع النطاق أوكرانيا – أفريقيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الخارجية الأوكرانية, زيارة, السنغال
العالم, الخارجية الأوكرانية, زيارة, السنغال
وزير الخارجية الأوكراني يجري أول جولة أفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية
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أعلنت الخارجية الأوكرانية، أن الوزير دميتري كوليبا سيقوم خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول بأول جولة للدول الأفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان ""في الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر، ستجرى الجولة الأولى لرئيس وزارة الخارجية الأوكرانية إلى الدول الأفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية. وسيبدأ الوزير كوليبا الجولة بزيارة إلى السنغال".
وبحسب الوزراة، فإن الموضوع الرئيسي لمحادثات كوليبا سيكون "تعزيز الدعم السياسي لأوكرانيا من دول الجنوب العالمي". بالإضافة إلى ذلك، من المقرر مناقشة التعاون في مجال التعليم والترويج لمنتجات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية، وخلق فرص جديدة للصادرات الأوكرانية.
وأضاف بيان الوزارة "كجزء من الزيارات، من المقرر أيضا عقد عدد من منتديات الأعمال بمشاركة كبرى الشركات الأوكرانية والأفريقية. وستفتح زيارات وزير الخارجية قسمًا جديدًا للتعاون مع دول القارة الأفريقية وستقوم المساهمة في تنفيذ الدبلوماسية الأوكرانية العالمية والاستباقية. وستصبح جولة الوزير أيضا تحضيراً لمؤتمر واسع النطاق أوكرانيا – أفريقيا".