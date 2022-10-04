https://sputnikarabic.ae/20221004/إعلام-شركة-الاتصالات-السعودية-تخطط-لإنفاق-مليار-دولار-مقابل-تحويل-المملكة-إلى-مركز-بيانات-إقليمي-1068606298.html

إعلام: "شركة الاتصالات السعودية" تخطط لإنفاق مليار دولار مقابل تحويل المملكة إلى مركز بيانات إقليمي

إعلام: "شركة الاتصالات السعودية" تخطط لإنفاق مليار دولار مقابل تحويل المملكة إلى مركز بيانات إقليمي

كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن شركة الاتصالات السعودية "STC" تخطط لإنفاق نحو مليار دولار أمريكي، من أجل تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز بيانات إقليمي. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T14:09+0000

2022-10-04T14:09+0000

2022-10-04T14:09+0000

السعودية

اقتصاد

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كما أنه قد تبيع الشركة حصة في أحد أكبر وأهم مشاريعها، شركة "Center3" لتمويل خطتها، وهو المركز الإقليمي الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وقال رئيس شركة الاتصالات السعودية، ومسؤول البيع بالجملة ورئيس "Center3"، محمد العبادي، إن "الاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة من قبل "Center3" سيساعد المملكة على استضافة المزيد من الوسائط والألعاب وبيانات الشركات، كما أنه سيأتي بعد استثمار أولي قدره مليار دولار في بناء مراكز البيانات وكابلات البيانات البحرية".وعن السبب وراء الرغبة في تحويل السعودية إلى مركز بيانات إقليمي، أوضح العبادي أن "المملكة والمنطقة لا تزالان على وجه التحديد مستهلكا للبيانات عندما يتعلق الأمر بكيفية اتصالنا بالمراكز الأخرى، سواء كان ذلك المحتوى سحابي أو وسائط أو ألعاب، ومع تزايد الطلب عليها، فهناك حاجة متزايدة لاستضافة هذا المحتوى محليا".وتتوسع شركة الاتصالات السعودية "STC" في مجموعة من الخدمات التي تتجاوز أعمالها الأساسية لشبكة الهواتف المحمولة، إذ أنه في السنوات القليلة الماضية، نمت ذراع المدفوعات الرقمية الخاصة بها لتصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار، كما أدرجت الشركة حصة في ذراع خدمات الإنترنت.

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