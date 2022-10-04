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الجيش الإسرائيلي: إصابة شرطي بنيران صديقة بالقرب من رام الله... فيديو وصور
الجيش الإسرائيلي: إصابة شرطي بنيران صديقة بالقرب من رام الله... فيديو وصور
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن شرطيا إسرائيليا أصيب بالخطأ بعد محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من مدينة رام الله. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:04+0000
2022-10-04T15:04+0000
إسرائيل
رام الله
أخبار العالم العربي
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وأفادت الإذاعة العبرية بأن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النيران تجاه سيارة حاولت تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة "عوفرا" عند أحد الحواجز الشرطية الإسرائيلية، لتصيب نيران الجيش أحد جنودها بالخطأ.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سيارة فلسطينية حاولت دهس شرطي إسرائيلي على حاجز بالقرب من مستوطنة "عوفرا" بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، ما دفع بقوات الشرطة والجيش الإسرائيليين إلى إطلاق نيران ليصاب معها جندي إسرائيلي بنيران صديقة.ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا لبحث ما إذا كانت إصابة الجندي من نيران صديقة أم نتيجة لإطلاقه هو شخصيا الرصاصة من سلاحه الشخصي بالخطأ، حيث أوضحت القناة العبرية أن الجندي إصابته متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن قوات الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على فلسطيني مصاب داخل السيارة التي حاول من خلالها دهس الجندي، مضيفة أن "نجمة داوود الحمراء" قد نقلت الجندي المصاب إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري في قدمه".
إسرائيل
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إسرائيل, رام الله, أخبار العالم العربي
إسرائيل, رام الله, أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: إصابة شرطي بنيران صديقة بالقرب من رام الله... فيديو وصور

15:04 GMT 04.10.2022
© AP Photo / Nasser Shiyoukhiقوات الشرطة الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
قوات الشرطة الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن شرطيا إسرائيليا أصيب بالخطأ بعد محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من مدينة رام الله.
وأفادت الإذاعة العبرية بأن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النيران تجاه سيارة حاولت تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة "عوفرا" عند أحد الحواجز الشرطية الإسرائيلية، لتصيب نيران الجيش أحد جنودها بالخطأ.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سيارة فلسطينية حاولت دهس شرطي إسرائيلي على حاجز بالقرب من مستوطنة "عوفرا" بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، ما دفع بقوات الشرطة والجيش الإسرائيليين إلى إطلاق نيران ليصاب معها جندي إسرائيلي بنيران صديقة.
ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا لبحث ما إذا كانت إصابة الجندي من نيران صديقة أم نتيجة لإطلاقه هو شخصيا الرصاصة من سلاحه الشخصي بالخطأ، حيث أوضحت القناة العبرية أن الجندي إصابته متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن قوات الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على فلسطيني مصاب داخل السيارة التي حاول من خلالها دهس الجندي، مضيفة أن "نجمة داوود الحمراء" قد نقلت الجندي المصاب إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري في قدمه".
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