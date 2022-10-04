الجيش الإسرائيلي: إصابة شرطي بنيران صديقة بالقرب من رام الله... فيديو وصور
© AP Photo / Nasser Shiyoukhiقوات الشرطة الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن شرطيا إسرائيليا أصيب بالخطأ بعد محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من مدينة رام الله.
وأفادت الإذاعة العبرية بأن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النيران تجاه سيارة حاولت تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة "عوفرا" عند أحد الحواجز الشرطية الإسرائيلية، لتصيب نيران الجيش أحد جنودها بالخطأ.
גורם ביטחוני: פלסטינים האיצו עם רכבם לעבר שוטר בצומת עפרה שבבנימין, כוח צה"ל פתח באש לעבר הרכב. השוטר נפצע ברגלו מירי ומצבו קל עד בינוני. נבדק אם נפצע מירי צה"ל או מירי שביצע בעצמו. הרכב נתפס באזור האירוע ובו פלסטיני פצוע @carmeldangor— כאן חדשות (@kann_news) October 4, 2022
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سيارة فلسطينية حاولت دهس شرطي إسرائيلي على حاجز بالقرب من مستوطنة "عوفرا" بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، ما دفع بقوات الشرطة والجيش الإسرائيليين إلى إطلاق نيران ليصاب معها جندي إسرائيلي بنيران صديقة.
#فيديو| مكان إصابة الجندي الإسرائيلي خلال تعرضه لمحاولة دهس قرب رام الله pic.twitter.com/fVrPgvOnqY— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 4, 2022
ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا لبحث ما إذا كانت إصابة الجندي من نيران صديقة أم نتيجة لإطلاقه هو شخصيا الرصاصة من سلاحه الشخصي بالخطأ، حيث أوضحت القناة العبرية أن الجندي إصابته متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
بالفيديو والصور| معاريف تكشف تفاصيل عملية "عوفرا" وإصابة جندي "إسرائيلي"— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 4, 2022
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وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن قوات الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على فلسطيني مصاب داخل السيارة التي حاول من خلالها دهس الجندي، مضيفة أن "نجمة داوود الحمراء" قد نقلت الجندي المصاب إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري في قدمه".