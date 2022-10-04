السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في نيوم
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOM
أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الثلاثاء، أنه اختار المملكة العربية السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029، حيث ستقام في مدينة نيوم.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه تمت الموافقة بـ"الإجماع" على طلب السعودية لتنظيم البطولة، مع التشديد على أن نيوم ستكون أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي في غرب آسيا.
وسيتم تنظيم الألعاب الآسيوية الشتوية في منطقة تسمى "تروجينا" في مدينة نيوم والذي أفاد الموقع الإلكتروني للمشروع أنها "تتميز بدرجات حرارة مختلفة على مدار العام، ففي موسم الشتاء تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بينما تكون درجات الحرارة مُعتدلةً وأبرد بمقدار 10 درجات عن بقية المنطقة".
BREAKING NEWS🚨— Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) October 4, 2022
The deserts & mountains of #SaudiArabia will soon be a playground for Winter sports!#NEOMTrojena city has been unanimously chosen to host the 2029 #AsianWinterGames by delegates at the #41stGeneralAssembly. #Announcement @saudiolympic @NEOMTROJENA pic.twitter.com/sH154g2LUI
وذكر المجلس الأولمبي في بيان عقب جمعيته العمومية، التي عقدت في بنوم بنه بكمبوديا: "ستصبح صحاري وجبال السعودية قريبا ملعبا للرياضات الشتوية".
من ناحيته قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن اختيار السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029: "هذا نصر عظيم للأمة السعودية ودول الخليج".
وتابع مشيرا إلى أن "الدعم السخي المقدم لقطاع الرياضة السعودي يساهم بشكل كبير في تقدم الرياضة وجميع المجالات الأخرى في المملكة بهدف تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".
وتابع: "نشكر المجلس الأولمبي الآسيوي على منحنا هذه الفرصة، وستكون منطقة "تروجينا" وجهة على مدار العام لممارسة الرياضات الشتوية ويتم تمويلها ودعمها بالكامل بضمانات حكومية.
وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم،" شمال غربي السعودية، الذي يعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26500 كيلومتر مربع.