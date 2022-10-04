https://sputnikarabic.ae/20221004/السودان-يعلن-تخفيض-أسعار-بيع-الوقود-بعد-مراجعة-الأسعار-العالمية-وتكلفة-الإنتاج-المحلي-1068601508.html
السودان يعلن تخفيض أسعار بيع الوقود بعد مراجعة الأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي
السودان يعلن تخفيض أسعار بيع الوقود بعد مراجعة الأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي
قررت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، تخفيض أسعار بيع الوقود في محطات الخدمات البترولية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T12:09+0000
2022-10-04T12:09+0000
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وجاء القرار بعد مراجعة وزارة الطاقة والنفط الأسعار الشهرية حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وتكلفة الإنتاج المحلي، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأوضحت أنه "بناء على المراجعة الشهرية للأسعار فقد تقرر تعديل أسعار المنتجات البترولية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من أكتوبر 2022م الساعة الثالثة عصراً كحد أقصى".ووفقا للأسعار الجديدة يكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية للتر البنزين 522 جنيه (ويبلغ سعر الدولار الأمريكي في السودان نحو 576.3267 جنيه وفقا للبنك المركزي السوداني).وبحسب الأسعار الجديدة يكون سعر لتر الجازاويل 672 جنيه شاملة رسم الولاية 2 جنيه/ لتر.وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار سياستها والتزامها بالخط الخدمي لمصلحة المواطن وتطمئن السادة المواطنين بتوفر جميع المنتجات البترولية بصورة مستقرة.
https://sputnikarabic.ae/20220319/زيادات-جديدة-في-أسعار-الوقود-بالسودان-وخبراء-يؤكدون-ارتباطها-بالأزمة-الأوكرانية-1060097012.html
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أخبار السودان اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السودان يعلن تخفيض أسعار بيع الوقود بعد مراجعة الأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي
12:09 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
قررت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، تخفيض أسعار بيع الوقود في محطات الخدمات البترولية.
وجاء القرار بعد مراجعة وزارة الطاقة والنفط الأسعار الشهرية حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وتكلفة الإنتاج المحلي، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"
.
وأوضحت أنه "بناء على المراجعة الشهرية للأسعار فقد تقرر تعديل أسعار المنتجات البترولية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من أكتوبر 2022م الساعة الثالثة عصراً كحد أقصى".
ووفقا للأسعار الجديدة يكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية للتر البنزين 522 جنيه (ويبلغ سعر الدولار الأمريكي في السودان نحو 576.3267 جنيه وفقا للبنك المركزي السوداني
).
وبحسب الأسعار الجديدة يكون سعر لتر الجازاويل 672 جنيه شاملة رسم الولاية 2 جنيه/ لتر.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار سياستها والتزامها بالخط الخدمي لمصلحة المواطن وتطمئن السادة المواطنين بتوفر جميع المنتجات البترولية بصورة مستقرة.