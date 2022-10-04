https://sputnikarabic.ae/20221004/القطريون-أنفقوا-نحو-6-مليارات-دولار-في-6-أشهر-على-السياحة-الخارجية---1068604369.html
القطريون أنفقوا نحو 6 مليارات دولار في 6 أشهر على السياحة الخارجية
القطريون أنفقوا نحو 6 مليارات دولار في 6 أشهر على السياحة الخارجية
أكدت بيانات قطرية رسمية أن القطريين أنفقوا على السياحة الخارجية، خلال الـ6 أشهر الأولى من 2022، ما مجموعه 21.189 مليار ريال قطري، وهو ما يوازي (5767645800.00... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T13:57+0000
2022-10-04T13:57+0000
2022-10-04T13:57+0000
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ووفقا لإحصائية نشرها موقع الشرق القطري، وقال إنها تستند إلى بيانات أصدرها مصرف قطر المركزي، فإن القطريين أنفقوا على السياحة الخارجية بالستة أشهر الأولى من العام الحالي 21.189 مليار ريال.يأتي هذا الرقم بعد أن كانت الفترة نفسها من العام الماضي قد شهدت إنفاق 14.878 مليار ريال.ورصدت البيانات أن إيرادات الدولة القطرية من السياحة الداخلية بلغت قرابة 9.588 مليار ريال، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة 45.74 % عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 6.579 مليار ريال.طالع أيضا: مجلس السياحة القطري: استقبلنا نحو 7 آلاف سائح شهريا أواخر السنة الماضية
https://sputnikarabic.ae/20220619/قطر-تسجل-ارتفاعا-ملحوظا-في-عدد-السياح-1063864430.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
القطريون أنفقوا نحو 6 مليارات دولار في 6 أشهر على السياحة الخارجية
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أكدت بيانات قطرية رسمية أن القطريين أنفقوا على السياحة الخارجية، خلال الـ6 أشهر الأولى من 2022، ما مجموعه 21.189 مليار ريال قطري، وهو ما يوازي (5767645800.00 دولار أمريكي).
ووفقا لإحصائية
نشرها موقع الشرق القطري، وقال إنها تستند إلى بيانات أصدرها مصرف قطر المركزي، فإن القطريين أنفقوا على السياحة الخارجية بالستة أشهر الأولى من العام الحالي 21.189 مليار ريال.
يأتي هذا الرقم بعد أن كانت الفترة نفسها من العام الماضي قد شهدت إنفاق 14.878 مليار ريال.
ورصدت البيانات أن إيرادات الدولة القطرية من السياحة الداخلية
بلغت قرابة 9.588 مليار ريال، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة 45.74 % عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 6.579 مليار ريال.