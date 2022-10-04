https://sputnikarabic.ae/20221004/المغرب-10-دول-أوروبية-على-الأقل-أعربت-عن-تقديرها-الإيجابي-لمبادرة-الحكم-الذاتي-للصحراء-1068625325.html

المغرب: 10 دول أوروبية على الأقل أعربت عن تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء

المغرب: 10 دول أوروبية على الأقل أعربت عن تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، على وجود "دينامية كمية ونوعية" حاليا في أوروبا حول مخطط... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T20:53+0000

2022-10-04T20:53+0000

2022-10-04T20:53+0000

أخبار المغرب اليوم

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وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي على إثر مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية للدوقية الكبرى لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، إن "10 دول أوروبية على الأقل أعربت بشكل واضح عن تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي".وأوضح أن هذه الدول هي البرتغال وإسبانيا وفرنسا ولوكسمبورغ والأراضي المنخفضة وألمانيا وقبرص ورومانيا والمجر وصربيا".وأشار إلى "الدعم القوي والواضح والثابت" لعدة دول عربية وأفريقية، فضلا عن دعم الولايات المتحدة، التي شكل موقفها "نقطة تحول في هذا الملف". ولفت بوريطة، إلى أن أوروبا قريبة من هذا النزاع الإقليمي، وملمة بحيثياته، وبأهمية إيجاد حل عملي وواقعي له.وأكد أن "هذه الدينامية حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي من شأنها أن تمهد للعمل على المستوى الدولي، حتى يتسنى في نهاية المطاف إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في ظل الاحترام التام للسيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية". وتوجت المباحثات بين بوريطة وأسيلبورن، بإصدار إعلان مشترك، تعتبر فيه لوكسمبورغ مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه سنة 2007 "مجهودا جادا وذا مصداقية" من قبل المغرب و"أساسا جيدا" لحل مقبول من جميع الأطراف .يذكر أنه منذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرّته الأمم المتحدة.ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.

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