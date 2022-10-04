https://sputnikarabic.ae/20221004/صورة-عالم-جزائري-تتصدر-أكبر-الواجهات-الاقتصادية-في-العالم-1068601901.html
صورة عالم جزائري تتصدر أكبر الواجهات الاقتصادية في العالم
صورة عالم جزائري تتصدر أكبر الواجهات الاقتصادية في العالم
تصدرت صورة العالم الجزائري، بلقاسم حبة، أمس الاثنين، أكبر الواجهات الاقتصادية العالمية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T12:19+0000
2022-10-04T12:19+0000
2022-10-04T12:19+0000
العالم العربي
صور
براءة اختراع
الجزائر
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ونشر حبة صوره عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه تشرف، أمس الاثنين، بالمشاركة في نيويورك لافتتاح بورصة NYSE وإغلاق بورصة ناسداك.وأضاف بأنه تم تقسيم شركتهم إلى قسمين منفصلين؛ Xperi في NYSE وAdeia في ناسداك.هذا وأعرب ناشطون جزائريون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن فخرهم بالعالم بلقاسم حبة، حيث قال الإعلامي، حاتم غندير، رئيس القسم الاقتصادي بقناة الجزيرة في منشور "فخورون بالعالم الجزائري بلقاسم حبة، حيث كان ضيف شرف أمس على بورصة وول ستريت وناسداك في نيوريورك ، وزينت صوره واجهة ناسداك الرئيسية".وأضاف: "هذه المرة الأولى في حدود علمي تقوم شركة رائدة في الاختراعات في الولايات المتحدة بالافتتاح والاغلاق بين بورصة نيويورك وناسداك في اليوم نفسه".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, صور, براءة اختراع, الجزائر
العالم العربي, صور, براءة اختراع, الجزائر
صورة عالم جزائري تتصدر أكبر الواجهات الاقتصادية في العالم
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تصدرت صورة العالم الجزائري، بلقاسم حبة، أمس الاثنين، أكبر الواجهات الاقتصادية العالمية.
ونشر حبة صوره عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه تشرف، أمس الاثنين، بالمشاركة في نيويورك لافتتاح بورصة NYSE وإغلاق بورصة ناسداك.
وأضاف بأنه تم تقسيم شركتهم إلى قسمين منفصلين؛ Xperi في NYSE وAdeia في ناسداك.
هذا وأعرب ناشطون جزائريون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن فخرهم بالعالم بلقاسم حبة، حيث قال الإعلامي، حاتم غندير، رئيس القسم الاقتصادي بقناة الجزيرة في منشور "فخورون بالعالم الجزائري بلقاسم حبة، حيث كان ضيف شرف أمس على بورصة وول ستريت وناسداك في نيوريورك ، وزينت صوره واجهة ناسداك الرئيسية".
وأضاف: "هذه المرة الأولى في حدود علمي تقوم شركة رائدة في الاختراعات في الولايات المتحدة بالافتتاح والاغلاق بين بورصة نيويورك وناسداك في اليوم نفسه".