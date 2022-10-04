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https://sputnikarabic.ae/20221004/في-كتاب-جديد-ترامب-كاد-أن-يقيل-ابنته-من-منصبها-واعتاد-إلقاء-المستندات-في-المرحاض-1068615798.html
في كتاب جديد... ترامب كاد أن يقيل ابنته من منصبها واعتاد إلقاء المستندات في المرحاض
في كتاب جديد... ترامب كاد أن يقيل ابنته من منصبها واعتاد إلقاء المستندات في المرحاض
كشف كتاب جديد، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كاد أن يقيل ابنته من منصبها في يوم ما، كما اعتاد إلقاء مستندات حكومية في مرحاض في البيت الأبيض. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T16:48+0000
2022-10-04T16:48+0000
دونالد ترامب
العالم
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وذكرت الكاتبة الصحفية ماغي هابرمان في كتاب طال انتظاره بعنوان "رجل الثقة" أن ترامب، خلال اجتماع مع رئيس أركان الجيش الأمريكي في ذلك الوقت، جون كيلي، ومستشار البيت الأبيض آنذاك، دون ماكجان، كان على وشك نشر تغريدة يعلن فيها إقالة ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر، وكلاهما كانا من أبرز مستشاري البيت الأبيض.وتدخل كيلي ناصحا ترامب بالتحدث مع إيفانكا وكوشنر أولا قبل نشر التغريدة.يكشف الكتاب أيضا أن ترامب كان يتحدث كثيرا عن صهره، وعلق ذات مرة بقوله إن كوشنر "يبدو وكأنه طفل"، بعد سماع خطاب عام ألقاه في عام 2017.عندما كان ترامب في منصبه، اكتشف موظفو البيت الأبيض بشكل دوري أن المرحاض كان مسدودا بورق مطبوع يعتقدون أنه مستندات، وفقا للكتاب.ويقال إنه كان يمزق مستندات، وهو أمر يتعارض مع قانون السجلات الرئاسية، إذ ينص القانون على أن أي وثائق يصدرها أو يتلقاها الرئيس هي ملك للحكومة الأمريكية، ويجب أن يتعامل معها الأرشيف الوطني الأمريكي بمجرد انتهاء فترة الرئاسة.
https://sputnikarabic.ae/20220910/كتاب-ترامب-أيد-حبكة-فاشلة-لعزل-صهره-جاريد-كوشنر-عن-قيادة-حملته-الانتخابية-في-2020-1067550105.html
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دونالد ترامب, العالم
دونالد ترامب, العالم

في كتاب جديد... ترامب كاد أن يقيل ابنته من منصبها واعتاد إلقاء المستندات في المرحاض

16:48 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / STRINGERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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كشف كتاب جديد، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كاد أن يقيل ابنته من منصبها في يوم ما، كما اعتاد إلقاء مستندات حكومية في مرحاض في البيت الأبيض.
وذكرت الكاتبة الصحفية ماغي هابرمان في كتاب طال انتظاره بعنوان "رجل الثقة" أن ترامب، خلال اجتماع مع رئيس أركان الجيش الأمريكي في ذلك الوقت، جون كيلي، ومستشار البيت الأبيض آنذاك، دون ماكجان، كان على وشك نشر تغريدة يعلن فيها إقالة ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر، وكلاهما كانا من أبرز مستشاري البيت الأبيض.
وتدخل كيلي ناصحا ترامب بالتحدث مع إيفانكا وكوشنر أولا قبل نشر التغريدة.
مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
كتاب: ترامب أيد حبكة فاشلة لعزل صهره جاريد كوشنر عن قيادة حملته الانتخابية في 2020‏
10 سبتمبر, 11:56 GMT
يكشف الكتاب أيضا أن ترامب كان يتحدث كثيرا عن صهره، وعلق ذات مرة بقوله إن كوشنر "يبدو وكأنه طفل"، بعد سماع خطاب عام ألقاه في عام 2017.
عندما كان ترامب في منصبه، اكتشف موظفو البيت الأبيض بشكل دوري أن المرحاض كان مسدودا بورق مطبوع يعتقدون أنه مستندات، وفقا للكتاب.
ويقال إنه كان يمزق مستندات، وهو أمر يتعارض مع قانون السجلات الرئاسية، إذ ينص القانون على أن أي وثائق يصدرها أو يتلقاها الرئيس هي ملك للحكومة الأمريكية، ويجب أن يتعامل معها الأرشيف الوطني الأمريكي بمجرد انتهاء فترة الرئاسة.
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