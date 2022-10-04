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https://sputnikarabic.ae/20221004/ليز-تراس-تعترف-بصهيونيتها-أمام-العالم-فيديو-1068594319.html
ليز تراس تعترف بصهيونيتها أمام العالم... فيديو
ليز تراس تعترف بصهيونيتها أمام العالم... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وهي تعترف بصهيونيتها، خلال حفل أقيم لجمعية "مجلس النواب اليهود البريطانيين". 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T09:33+0000
2022-10-04T09:43+0000
العالم
رئيسة الوزراء البريطانية
الصهيونية
اعتراف
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وقالت تراس بكلمة أمام الحضور وكانت الإذاعة العبرية العامة قد نشرت قبل أيام أن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، أبلغت نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تفكر في نقل سفارة بلادها لدى إسرائيل إلى القدس.ويرى مراقبون فلسطينيون، أن الخطوة في حال تم اتخاذها "سابقة خطيرة من بريطانيا وتزيد عداءها من قبل الشعب الفلسطيني كونها صاحبة وعد بلفور الظالم الذي أعطى من لا يملك لمن ليس له حق في فلسطين".و"وعد بلفور" هو رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا الأسبق آرثر جيمس بلفور عام 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل روتشيلد بتأييد بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.
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العالم, رئيسة الوزراء البريطانية, الصهيونية, اعتراف
العالم, رئيسة الوزراء البريطانية, الصهيونية, اعتراف

ليز تراس تعترف بصهيونيتها أمام العالم... فيديو

09:33 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 04.10.2022)
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وهي تعترف بصهيونيتها، خلال حفل أقيم لجمعية "مجلس النواب اليهود البريطانيين".
وقالت تراس بكلمة أمام الحضور
"أنا سعيدة للغاية بأن أكون هنا لأول مرة في فعالية أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين كرئيسة للوزراء، كما تعلمون أنا صهيونية وداعمة لإسرائيل بشدة وأعلم أن بإمكاننا تقوية العلاقة بشكل أكبر بين بريطانيا وإسرائيل".
وكانت الإذاعة العبرية العامة قد نشرت قبل أيام أن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، أبلغت نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تفكر في نقل سفارة بلادها لدى إسرائيل إلى القدس.
ويرى مراقبون فلسطينيون، أن الخطوة في حال تم اتخاذها "سابقة خطيرة من بريطانيا وتزيد عداءها من قبل الشعب الفلسطيني كونها صاحبة وعد بلفور الظالم الذي أعطى من لا يملك لمن ليس له حق في فلسطين".
و"وعد بلفور" هو رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا الأسبق آرثر جيمس بلفور عام 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل روتشيلد بتأييد بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.
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