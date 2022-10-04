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https://sputnikarabic.ae/20221004/6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068621670.html
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
تمتلك روسيا أنواع مختلفة من الطائرات الخارقة، التي يمكنها التحليق بسرعات تزيد عن ضعف سرعة الصوت وهو ما يحولها إلى سلاح مخيف في المعارك الجوية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T18:53+0000
2022-10-04T18:53+0000
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وتطور روسيا أنواع أخرى من مقاتلات الجيل الخامس، التي تمتلك صفات شبحية وتسليح متطور وسرعات خارقة تمكنها من تنفيذ أكثر المهام الجوية تعقيدا بكفاءة عالية، ومنها المقاتلة متعددة المهام "سو - 57 إي"، التي يتم تطويرها لخوض معارك المستقبل.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة

18:53 GMT 04.10.2022
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تمتلك روسيا أنواع مختلفة من الطائرات الخارقة، التي يمكنها التحليق بسرعات تزيد عن ضعف سرعة الصوت وهو ما يحولها إلى سلاح مخيف في المعارك الجوية.
وتطور روسيا أنواع أخرى من مقاتلات الجيل الخامس، التي تمتلك صفات شبحية وتسليح متطور وسرعات خارقة تمكنها من تنفيذ أكثر المهام الجوية تعقيدا بكفاءة عالية، ومنها المقاتلة متعددة المهام "سو - 57 إي"، التي يتم تطويرها لخوض معارك المستقبل.
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة - سبوتنيك عربي
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
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