https://sputnikarabic.ae/20221004/6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068621670.html
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
تمتلك روسيا أنواع مختلفة من الطائرات الخارقة، التي يمكنها التحليق بسرعات تزيد عن ضعف سرعة الصوت وهو ما يحولها إلى سلاح مخيف في المعارك الجوية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T18:53+0000
2022-10-04T18:53+0000
2022-10-04T18:53+0000
انفوجرافيك
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وتطور روسيا أنواع أخرى من مقاتلات الجيل الخامس، التي تمتلك صفات شبحية وتسليح متطور وسرعات خارقة تمكنها من تنفيذ أكثر المهام الجوية تعقيدا بكفاءة عالية، ومنها المقاتلة متعددة المهام "سو - 57 إي"، التي يتم تطويرها لخوض معارك المستقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
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تمتلك روسيا أنواع مختلفة من الطائرات الخارقة، التي يمكنها التحليق بسرعات تزيد عن ضعف سرعة الصوت وهو ما يحولها إلى سلاح مخيف في المعارك الجوية.
وتطور روسيا أنواع أخرى من مقاتلات الجيل الخامس، التي تمتلك صفات شبحية وتسليح متطور وسرعات خارقة تمكنها من تنفيذ أكثر المهام الجوية تعقيدا بكفاءة عالية، ومنها المقاتلة متعددة المهام "سو - 57 إي"، التي يتم تطويرها لخوض معارك المستقبل.