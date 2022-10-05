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https://sputnikarabic.ae/20221005/الخارجية-الروسية-الناتو-يعزز-إمكاناته-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-بوضوح--1068627997.html
الخارجية الروسية: الناتو يعزز إمكاناته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوضوح
الخارجية الروسية: الناتو يعزز إمكاناته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوضوح
قال مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي نوزدريف، إن خط تعزيز إمكانات الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستخدام أي أدوات يتشكل بوضوح. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T01:56+0000
2022-10-05T01:56+0000
روسيا
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال نوزدريف، في مقابلة مع "سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى قرارات قمة الحلف في يونيو في مدريد، فيما يتعلق بعولمة "منطقة مسؤولية" المنظمة، يصبح من الواضح أن خط تعزيز إمكاناتها في أبريل، باستخدام أي أدوات، يتشكل بالفعل بوضوح".وقال إن العملية تستند إلى شركاء إقليميين - أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، والتي تعتبرها واشنطن ولندن وبروكسل عناصر ربط في بنية الكتلة العالمية التي تصممها بما يتماشى مع المعايير الأوروبية الأطلسية.وقال إن أعضاء الناتو وشركائهم يغسلون أدمغة الجهات الفاعلة الإقليمية باستخدام "مخططات" مختلفة بطريقة منسقة.
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

الخارجية الروسية: الناتو يعزز إمكاناته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوضوح

01:56 GMT 05.10.2022
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شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
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قال مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي نوزدريف، إن خط تعزيز إمكانات الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستخدام أي أدوات يتشكل بوضوح.
موسكو - سبوتنيك. وقال نوزدريف، في مقابلة مع "سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى قرارات قمة الحلف في يونيو في مدريد، فيما يتعلق بعولمة "منطقة مسؤولية" المنظمة، يصبح من الواضح أن خط تعزيز إمكاناتها في أبريل، باستخدام أي أدوات، يتشكل بالفعل بوضوح".
وقال إن العملية تستند إلى شركاء إقليميين - أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، والتي تعتبرها واشنطن ولندن وبروكسل عناصر ربط في بنية الكتلة العالمية التي تصممها بما يتماشى مع المعايير الأوروبية الأطلسية.
وقال إن أعضاء الناتو وشركائهم يغسلون أدمغة الجهات الفاعلة الإقليمية باستخدام "مخططات" مختلفة بطريقة منسقة.
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