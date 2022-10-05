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https://sputnikarabic.ae/20221005/الولايات-المتحدة-تعلن-عن-قدرة-أوكرانيا-على-ضرب-أهداف-في-القرم-باستخدام-هيمارس-1068628828.html
الولايات المتحدة تعلن عن قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف في القرم باستخدام "هيمارس"
الولايات المتحدة تعلن عن قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف في القرم باستخدام "هيمارس"
أعلنت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، أن صواريخ هيمارس والذخيرة التي تم نقلها إلى أوكرانيا تسمح للجيش الأوكراني بضرب شبه... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T04:44+0000
2022-10-05T04:44+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقالت ردًا على سؤال حول إمكانية تسليم صواريخ ATACMS إلى كييف، إن أنظمة GMLRS الموجودة في كييف على HIMARS يمكن أن تصل إلى معظم الأهداف في ساحة المعركة"، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، والتي، وفقًا للولايات المتحدة، هي أراضي أوكرانية.بالإضافة إلى ذلك، توافق السلطات الأمريكية على أن الأوكرانيين يحتاجون إلى الدبابات، لكنها تعتقد أن الدبابات السوفيتية التي يعرف الأوكرانيون كيفية تشغيلها وإصلاحها هي الخيار الأسهل. وأشارت كوبر إلى أنه مع إدخال الدبابات من الطراز الغربي، سيكون هناك مشكلة في صيانتها ودعمها الفني في أوكرانيا.وذكرت أيضًا أن الإدارة الأمريكية لا ترى حاليًا أي حاجة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة بموجب ليند ليز (الاستئجار).وقالت إنه ليس لديها معلومات حول مزاعم وسائل الإعلام بأن روسيا ربما تنقل أسلحة نووية تكتيكية بالسكك الحديدية إلى الحدود الأوكرانية.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تعلن عن قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف في القرم باستخدام "هيمارس"

04:44 GMT 05.10.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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أعلنت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، أن صواريخ هيمارس والذخيرة التي تم نقلها إلى أوكرانيا تسمح للجيش الأوكراني بضرب شبه جزيرة القرم.
وقالت ردًا على سؤال حول إمكانية تسليم صواريخ ATACMS إلى كييف، إن أنظمة GMLRS الموجودة في كييف على HIMARS يمكن أن تصل إلى معظم الأهداف في ساحة المعركة"، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، والتي، وفقًا للولايات المتحدة، هي أراضي أوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، توافق السلطات الأمريكية على أن الأوكرانيين يحتاجون إلى الدبابات، لكنها تعتقد أن الدبابات السوفيتية التي يعرف الأوكرانيون كيفية تشغيلها وإصلاحها هي الخيار الأسهل. وأشارت كوبر إلى أنه مع إدخال الدبابات من الطراز الغربي، سيكون هناك مشكلة في صيانتها ودعمها الفني في أوكرانيا.
وذكرت أيضًا أن الإدارة الأمريكية لا ترى حاليًا أي حاجة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة بموجب ليند ليز (الاستئجار).
وقالت إنه ليس لديها معلومات حول مزاعم وسائل الإعلام بأن روسيا ربما تنقل أسلحة نووية تكتيكية بالسكك الحديدية إلى الحدود الأوكرانية.
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