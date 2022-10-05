https://sputnikarabic.ae/20221005/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لحل-الأزمة-الأوكرانية-دبلوماسيا-إذا-سمحت-الظروف-1068671065.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا إذا سمحت الظروف
بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا إذا سمحت الظروف
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا "إذا سمحت الظروف بذلك". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T19:51+0000
2022-10-05T19:51+0000
2022-10-05T19:51+0000
سيرغي لافروف
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بروكسل - سبوتنيك. وقال بوريل عبر مدونته على الإنترنت: "في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر، آمل أن نتمكن من إطلاق بعثتنا التدريبية رسميا للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "في الوقت ذاته، ما زلنا مستعدين للوصول إلى حل دبلوماسي إذا سمحت الظروف بذلك بطريقة بناءة".وأثارت تصريحات بوريل حول الوضع في أوكرانيا، موجة من الانتقادات، بعدما قال إنه "يجب كسب هذه الحرب في ساحة المعركة"، حيث علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على تلك التصريحات قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيلغي قريبا منصب كبير الدبلوماسيين لأنه ليس لديه بالفعل سياسة خارجية خاصة به، ويتبع النهج الذي تفرضه الولايات المتحدة.وأكد لافروف، في وقت سابق، أن روسيا تعتبر أي شحنة أسلحة غربية موجهة إلى أوكرانيا هدفا مشروعا.وأطلقت روسيا في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية إقليم دونباس من الهجمات المتكررة التي تشنها قوات نظام كييف، بينما تواصل الدول الغربية إمداد أوكرانيا بشحنات ضخمة من الأسلحة في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221004/لافروف-روسيا-لا-تهتم-باعتراف-الدول-الغربية-بنتائج-الاستفتاء-وعليها-فهم-الأمر-الواقع--1068590429.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, أخبار الاتحاد الأوروبي
سيرغي لافروف, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا إذا سمحت الظروف
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا "إذا سمحت الظروف بذلك".
بروكسل - سبوتنيك
. وقال بوريل عبر مدونته على الإنترنت: "في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر، آمل أن نتمكن من إطلاق بعثتنا التدريبية رسميا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "في الوقت ذاته، ما زلنا مستعدين للوصول إلى حل دبلوماسي إذا سمحت الظروف بذلك بطريقة بناءة".
وأثارت تصريحات بوريل حول الوضع في أوكرانيا، موجة من الانتقادات، بعدما قال إنه "يجب كسب هذه الحرب في ساحة المعركة"، حيث علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
، على تلك التصريحات قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيلغي قريبا منصب كبير الدبلوماسيين لأنه ليس لديه بالفعل سياسة خارجية خاصة به، ويتبع النهج الذي تفرضه الولايات المتحدة.
وأكد لافروف
، في وقت سابق، أن روسيا تعتبر أي شحنة أسلحة غربية موجهة إلى أوكرانيا هدفا مشروعا.
وأطلقت روسيا في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية إقليم دونباس من الهجمات المتكررة التي تشنها قوات نظام كييف، بينما تواصل الدول الغربية إمداد أوكرانيا بشحنات ضخمة من الأسلحة في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية.