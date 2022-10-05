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https://sputnikarabic.ae/20221005/تركيا-تستدعي-سفير-السويد-احتجاجا-على-مشاهد-قبيحة-عرضها-التلفزيون-الحكومي-لأردوغان-1068660910.html
تركيا تستدعي سفير السويد بسبب عرض "مشاهد قبيحة" مسيئة لأردوغان بالتلفزيون
تركيا تستدعي سفير السويد بسبب عرض "مشاهد قبيحة" مسيئة لأردوغان بالتلفزيون
استدعت الخارجية التركية السفير السويدي لديها، ردا على برنامج في التلفزيون الحكومي السويدي قدم محتوى مسيء لتركيا وللرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:39+0000
2022-10-05T15:00+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "تي آر تي" الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، أن "الخارجية التركية استدعت السفير السويدي على خلفية برنامج في التلفزيون الحكومي، عرض محتوى مسيئا لتركيا ورئيسها أردوغان".كانت السويد، التي يُحتمل أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعلنت اليوم الجمعة، أنها ستسمح بتصدير الأسلحة إلى تركيا، التي هددت بعدم الموافقة على طلب الدولة الاسكندنافية للانضمام إلى التحالف المكون من 30 عضوا.يعني القرار أن السويد، التي سعت للحصول على عضوية الناتو إلى جانب فنلندا المجاورة، سترفع حظر الأسلحة الذي كانت قد فرضته على أنقرة في عام 2019 بعد العملية العسكرية التركية ضد الميليشيات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب في سوريا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

تركيا تستدعي سفير السويد بسبب عرض "مشاهد قبيحة" مسيئة لأردوغان بالتلفزيون

14:39 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 15:00 GMT 05.10.2022)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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استدعت الخارجية التركية السفير السويدي لديها، ردا على برنامج في التلفزيون الحكومي السويدي قدم محتوى مسيء لتركيا وللرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "تي آر تي" الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، أن "الخارجية التركية استدعت السفير السويدي على خلفية برنامج في التلفزيون الحكومي، عرض محتوى مسيئا لتركيا ورئيسها أردوغان".
وأكدت الخارجية التركية للسفير السويدي أنه لا يمكن قبول التعبيرات والمشاهد القبيحة التي عرضها البرنامج، والموجهة ضد الرئيس أردوغان وتركيا، بحسب الشبكة.
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كانت السويد، التي يُحتمل أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعلنت اليوم الجمعة، أنها ستسمح بتصدير الأسلحة إلى تركيا، التي هددت بعدم الموافقة على طلب الدولة الاسكندنافية للانضمام إلى التحالف المكون من 30 عضوا.
يعني القرار أن السويد، التي سعت للحصول على عضوية الناتو إلى جانب فنلندا المجاورة، سترفع حظر الأسلحة الذي كانت قد فرضته على أنقرة في عام 2019 بعد العملية العسكرية التركية ضد الميليشيات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب في سوريا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
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