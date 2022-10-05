https://sputnikarabic.ae/20221005/دودا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-في-بولندا-موضوع-مفتوح-1068629510.html
دودا: نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا موضوع مفتوح
دودا: نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا موضوع مفتوح
قال الرئيس البولندي أندجي دودا في مقابلة مع "غازيتا بولسكا" إن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا موضوع مفتوح. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T06:10+0000
2022-10-05T06:10+0000
2022-10-05T06:29+0000
بولندا
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يعتبر الرئيس البولندي عدم وجود أسلحة نووية في بلاده مشكلة. وقال دودا "المشكلة، أولا وقبل كل شيء، أنه ليس لدينا أسلحة نووية. لا شيء يشير إلى أننا، يمكن أن نمتلكها في المستقبل القريب".في الوقت نفسه، يعتقد أن بولندا يمكن أن تشارك في برنامج المشاركة النووية. بموجب هذا البرنامج، تستضيف دول الناتو الأوروبية وتخزن أسلحة نووية أمريكية.في وقت سابق، قال رئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، إنه يود أن يرى أسلحة نووية أمريكية منتشرة في بلاده. ومع ذلك، وفقًا لكاتشينسكي، لم يتم تلقي أي رد إيجابي من الولايات المتحدة.
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بولندا
دودا: نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا موضوع مفتوح
06:10 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس البولندي أندجي دودا في مقابلة مع "غازيتا بولسكا" إن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا موضوع مفتوح.
يعتبر الرئيس البولندي عدم وجود أسلحة نووية في بلاده مشكلة
. وقال دودا "المشكلة، أولا وقبل كل شيء، أنه ليس لدينا أسلحة نووية. لا شيء يشير إلى أننا، يمكن أن نمتلكها في المستقبل القريب".
في الوقت نفسه، يعتقد أن بولندا يمكن أن تشارك في برنامج المشاركة النووية. بموجب هذا البرنامج، تستضيف دول الناتو الأوروبية وتخزن أسلحة نووية أمريكية.
وقال دودا "هناك دائما إمكانية للمشاركة في المشاركة النووية. تحدثنا مع قادة الولايات المتحدة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس مثل هذه الفرصة. الموضوع مفتوح."
في وقت سابق، قال رئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، إنه يود أن يرى أسلحة نووية أمريكية منتشرة في بلاده. ومع ذلك، وفقًا لكاتشينسكي، لم يتم تلقي أي رد إيجابي من الولايات المتحدة.