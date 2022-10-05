https://sputnikarabic.ae/20221005/مستشار-اقتصادي-سعودي-يتوقع-تجاوز-أسعار-النفط-الـ-100-دولار-بعد-خفض-الإنتاج--1068668754.html

مستشار اقتصادي سعودي يتوقع تجاوز أسعار النفط الـ 100 دولار بعد خفض الإنتاج

مستشار اقتصادي سعودي يتوقع تجاوز أسعار النفط الـ 100 دولار بعد خفض الإنتاج

توقع سليمان العساف، المستشار المالي والاقتصادي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن يتسبب قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط في أن يتجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T18:13+0000

2022-10-05T18:13+0000

2022-10-05T18:13+0000

أوبك

إنتاج النفط

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وقال العساف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن قرار خفض الإنتاج سيغضب الإدارة الأمريكية، باعتبارها الخاسر الأكبر من هذه الخطوة، بسبب الانتخابات النصفية التي مقرر عقدها الشهر المقبل لانتخاب أعضاء الكونغرس.وأشار إلى إمكانية أن تلوح واشنطن باستخدام قانون "نوبك" لمعاقبة الدول الأعضاء في المنظمة.وقانون "نوبك" الذي صدر في عام 2007 هو مشروع قانون يسمح لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.ورأى العساف أن واشنطن ستجد صعوبة بالغة في إيجاد بدائل النفط بعد قرار خفض الإنتاج، خاصة أن منظمتي "أوبك" و"أوبك+" يضمان أكثر من 23 دولة، هم المسيطرون على إنتاج النفط في العالم.وعن الكاسب والخاسر من خطوة خفض الإنتاج، يعتقد المستشار السعودي أن الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" و"أوبك+" هم أكبر المستفيدين، لا سيما روسيا حيث سيساعدها ارتفاع أسعار النفط في دعم اقتصادها وعمليتها العسكرية الخاصة، وكذلك توفر لمنتجي النفط أموالا ضخمة، بينما ستلحق ضررًا بالغًا باقتصاد أوروبا وأمريكا، لا سيما بعد الأزمات المالية والانكماشات والتضخم الحاصل.وتوقع أن تتضرر بعض الدول الفقيرة من القرار بعد أن تضطر إلى رفع فاتورة البترول بسبب زيادة الأسعار، مما قد يسبب لها أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية.وفي وقت سابق اليوم، وافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، رسميا، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، بعد توصية اللجنة الوزارية.يعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.

https://sputnikarabic.ae/20221005/بايدن-يشعر-بـخيبة-أمل-بعد-قرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-ويعتبره-قصير-النظر-1068666670.html

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أوبك, إنتاج النفط