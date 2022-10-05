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https://sputnikarabic.ae/20221005/ملف-مشترك-تقدمه-إسبانيا-والبرتغال-وأوكرانيا-لاستضافة-كأس-العالم-لكرة-القدم-2030-1068651139.html
ملف مشترك تقدمه إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030
ملف مشترك تقدمه إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030
قدمت أوكرانيا وإسبانيا والبرتغال عرضا مشتركا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T12:36+0000
2022-10-05T12:36+0000
رياضة
تنظيم كأس العالم
منتخب إسبانيا
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وأفاد الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه على الانترنت "قام الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإدراج الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في المحاولة الأيبيرية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030. ويحظى الاقتراح بدعم غير مشروط من اتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (UEFA) في مشروع عالمي وتحول كرة القدم الأوروبية في مثل هذا الوضع الاستثنائي".واحتضنت أوكرانيا إلى جانب بولندا في عام 2012، بطولة أوروبا للأمم. ولم تستضيف أوكرانيا والبرتغال بطولة العالم قط، فيما استضافت إسبانيا البطولة عام 1982.
بولندا
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رياضة, تنظيم كأس العالم, منتخب إسبانيا, بولندا, أخبار أوكرانيا
رياضة, تنظيم كأس العالم, منتخب إسبانيا, بولندا, أخبار أوكرانيا

ملف مشترك تقدمه إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030

12:36 GMT 05.10.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصوربطل أوروبا والعالم لوتار ماتيوس خلال مراسم وصول كأس العالم إلى موسكو، حيث سيبقى خلال فترة بطولة كأس العلام فيفا 2018
بطل أوروبا والعالم لوتار ماتيوس خلال مراسم وصول كأس العالم إلى موسكو، حيث سيبقى خلال فترة بطولة كأس العلام فيفا 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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قدمت أوكرانيا وإسبانيا والبرتغال عرضا مشتركا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وأفاد الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه على الانترنت "قام الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإدراج الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في المحاولة الأيبيرية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030. ويحظى الاقتراح بدعم غير مشروط من اتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (UEFA) في مشروع عالمي وتحول كرة القدم الأوروبية في مثل هذا الوضع الاستثنائي".
واحتضنت أوكرانيا إلى جانب بولندا في عام 2012، بطولة أوروبا للأمم. ولم تستضيف أوكرانيا والبرتغال بطولة العالم قط، فيما استضافت إسبانيا البطولة عام 1982.
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