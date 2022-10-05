https://sputnikarabic.ae/20221005/ممثل-جمهورية-التشيك-لدى-الاتحاد-الأوروبي-وافقنا-على-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1068637483.html
الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي: وافقنا على عقوبات جديدة ضد روسيا
الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي: وافقنا على عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلنت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي أن لجنة الممثلين الدائمين بمجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول فرض حزمة عقوبات جديدة (ثامنة) على روسيا، ردًا على... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T08:46+0000
2022-10-05T08:46+0000
2022-10-05T09:08+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت البعثة التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي، عبر حسابها على تويتر، "توصل الممثلون إلى اتفاق سياسي حول حزمة عقوبات جديدة على روسيا. هذا رد قوي من الاتحاد الأوروبي على ضم [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين غير القانوني للأراضي. سيتبع ذلك إصدار إجراء كتابي، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا حظر بيع النفط إلى دول ثالثة بأسعار أعلى من سقف السعر المحدد. وتمنع استيراد المنتجات الفولاذية والورق والمنتجات الكيماوية والبلاستيك والسجائر من روسيا وتحظر تقديم تكنولوجيا المعلومات وخدمات قانونية إلى المؤسسات الروسية. كما سيتم توسيع قائمة القيود الشخصية ضد الأفراد والكيانات القانونية.ومن المتوقع تقديم الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا للمناقشة في قمة غير رسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. وسيعقد يومي الخميس والجمعة 6 و 7 أكتوبر/تشرين الأول في براغ.
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أخبار الاتحاد الأوروبي
الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي: وافقنا على عقوبات جديدة ضد روسيا
08:46 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي أن لجنة الممثلين الدائمين بمجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول فرض حزمة عقوبات جديدة (ثامنة) على روسيا، ردًا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
وقالت البعثة التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي، عبر حسابها على تويتر، "توصل الممثلون إلى اتفاق سياسي حول حزمة عقوبات جديدة على روسيا. هذا رد قوي من الاتحاد الأوروبي على ضم [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين غير القانوني للأراضي. سيتبع ذلك إصدار إجراء كتابي، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".
وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا حظر بيع النفط إلى دول ثالثة بأسعار أعلى من سقف السعر المحدد. وتمنع استيراد المنتجات الفولاذية والورق والمنتجات الكيماوية والبلاستيك والسجائر من روسيا وتحظر تقديم تكنولوجيا المعلومات وخدمات قانونية إلى المؤسسات الروسية.
كما سيتم توسيع قائمة القيود الشخصية ضد الأفراد والكيانات القانونية.
ومن المتوقع تقديم الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا للمناقشة في قمة غير رسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. وسيعقد يومي الخميس والجمعة 6 و 7 أكتوبر/تشرين الأول في براغ.