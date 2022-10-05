https://sputnikarabic.ae/20221005/وزارة-النفط-والغاز-في-طرابلس-استثناء-ليبيا-و-إيران-من-قرار-أوبك-بخفض-الإنتاج-1068672174.html

وزارة النفط والغاز في طرابلس: استثناء ليبيا و إيران من قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج

وزارة النفط والغاز في طرابلس: استثناء ليبيا و إيران من قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج

قالت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنه تم استثناء ليبيا وإيران من قرار تحالف "أوبك+" القاضي بخفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T20:31+0000

2022-10-05T20:31+0000

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جاء ذلك في بيان للوزارة مساء اليوم الأربعاء، عقب مشاركة وزير النفط والخام محمد عون في اجتماع "أوبك+"، في مقر المنظمة في فيينا، عبر تقنية الفيديو، نشرته على حسابها في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).‏وأضاف البيان: "تقرر خلال هذا الاجتماع تخفيض الإنتاج اليومي لمجموعة الأوبك وخارجها بواقع 2 مليون برميل يوميا موزعةً حسب الجدول المعتمد بين الدول المشاركة مع استثناء دولة ليبيا وإيران من هذا التخفيض، على أن يبدأ هذا التخفيض ابتداءً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم 2022".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.وهذه ليست المرة الأولى التي تعفي فيها "أوبك+" والتي تضم الدول الأعضاء المصدرة للنفط (أوبك) وأخرى من خارجها، ليبيا من قرار خفض الإنتاج.وأواخر 2020، أعفت المنظمة ليبيا من قرار سابق بتخفيض إمدادات النفط، ووقتها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن "المجتمعين رحبوا باستئناف ليبيا للإنتاج وأكدوا استمرار استثنائها من التخفيضات في هذه المرحلة لحاجتها الماسة لزيادة معدلات الإنتاج والتغلب على المشاكل الاقتصادية".وفي 17 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الليبية.وفي 11 سبتمبر/أيلول الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج ليبيا ارتفع إلى 1.205 مليون برميل يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20221005/وكالة-أوبك--توافق-على-خفض-إنتاج-النفط-بمقدر-مليوني-برميل-يوميا-1068653997.html

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