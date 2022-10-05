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https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الدفاع-السعودي-يبحث-تعزيز-التعاون-العسكري-في-اتصال-هاتفي-مع-نظيره-الأمريكي-1068654123.html
وزير الدفاع السعودي يبحث تعزيز التعاون العسكري في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي
وزير الدفاع السعودي يبحث تعزيز التعاون العسكري في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي
بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي لويد أوستن، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:50+0000
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وقال وزير الدفاع السعودي، في حسابه عبر "تويتر"، إنه جرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إضافة إلى التباحث بشأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.كانت المملكة العربية السعودية وقعت مع الولايات المتحدة، في يوليو/تموز الماضي، 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة.وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "تلك الاتفاقيات تأتي في ضوء ما توفره (رؤية المملكة 2030) بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين".
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

وزير الدفاع السعودي يبحث تعزيز التعاون العسكري في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي

13:50 GMT 05.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي لويد أوستن، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال وزير الدفاع السعودي، في حسابه عبر "تويتر"، إنه جرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إضافة إلى التباحث بشأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
كانت المملكة العربية السعودية وقعت مع الولايات المتحدة، في يوليو/تموز الماضي، 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "تلك الاتفاقيات تأتي في ضوء ما توفره (رؤية المملكة 2030) بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين".
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