https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الطاقة-السعودي-لا-نعلم-كيفية-تحديد-سقف-سعر-للنفط-الروسي-ومن-سيلتزم-به-1068665192.html
وزير الطاقة السعودي: لا نعلم كيفية تحديد سقف سعر للنفط الروسي ومن سيلتزم به
وزير الطاقة السعودي: لا نعلم كيفية تحديد سقف سعر للنفط الروسي ومن سيلتزم به
قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إنه ليس من المعروف كيف يمكن فرض سقف لسعر النفط الروسي ولا من سيلتزم به. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T15:56+0000
2022-10-05T15:56+0000
2022-10-05T15:56+0000
روسيا
السعودية
أسعار النفط اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الطاقة في مجموعة أوبك+: "لا نعلم كيف سيتم تحديد سقف سعر للنفط الروسي ومن سيلتزم بهذا القرار ولا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يحدث".يذكر أن الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي كانت قد كشفت عما تشمله حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة (الثامنة) على روسيا، التي اتفقت عليها لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء.وأصدرت الرئاسة بيانا عبر "تويتر" قالت فيه إن "حزمة [العقوبات الجديدة] تشمل حظر بيع النفط الروسي عن طريق البحر إلى دول ثالثة بأسعار تتجاوز سقف السعر وحظر تقديم الخدمات اللازمة لأنشطة النقل... وتوسيع حظر استيراد البضائع [من روسيا] ليشمل منتجات الصلب ولُب الخشب والورق والآلات والأجهزة والمنتجات الكيميائية والبلاستيك والسجائر... إلخ".وأضافت أن حزمة العقوبات الجديدة تشمل أيضًا حظر تقديم تكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسية والقانونية إلى المؤسسات الروسية، وحظرَا على تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.وأفادت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي بـ"توسيع العقوبات لتشمل خيرسون وزابوروجيه، ومعايير جديدة للتحايل على العقوبات والإدراج على قوائم العقوبات".
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روسيا, السعودية, أسعار النفط اليوم
روسيا, السعودية, أسعار النفط اليوم
وزير الطاقة السعودي: لا نعلم كيفية تحديد سقف سعر للنفط الروسي ومن سيلتزم به
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قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إنه ليس من المعروف كيف يمكن فرض سقف لسعر النفط الروسي ولا من سيلتزم به.
القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الطاقة في مجموعة أوبك+: "لا نعلم كيف سيتم تحديد سقف سعر للنفط الروسي ومن سيلتزم بهذا القرار ولا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يحدث".
يذكر أن الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي كانت قد كشفت عما تشمله حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة (الثامنة) على روسيا، التي اتفقت عليها لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء.
وأصدرت الرئاسة بيانا عبر "تويتر" قالت فيه إن "حزمة [العقوبات الجديدة] تشمل حظر بيع النفط الروسي
عن طريق البحر إلى دول ثالثة بأسعار تتجاوز سقف السعر وحظر تقديم الخدمات اللازمة لأنشطة النقل... وتوسيع حظر استيراد البضائع [من روسيا] ليشمل منتجات الصلب ولُب الخشب والورق والآلات والأجهزة والمنتجات الكيميائية والبلاستيك والسجائر... إلخ".
وأضافت أن حزمة العقوبات الجديدة تشمل أيضًا حظر تقديم تكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسية والقانونية إلى المؤسسات الروسية، وحظرَا على تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.
وأفادت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي بـ"توسيع العقوبات لتشمل خيرسون وزابوروجيه، ومعايير جديدة للتحايل على العقوبات والإدراج على قوائم العقوبات".