https://sputnikarabic.ae/20221006/التاكسي-الطائر-ينطلق-بأول-رحلة-تجريبة-في-روما-1068701253.html

"التاكسي الطائر" ينطلق بأول رحلة تجريبية في روما

"التاكسي الطائر" ينطلق بأول رحلة تجريبية في روما

انطلقت أول رحلة تجريبية، اليوم الخميس، لتاكسي جوي من مطار فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية روما، حيث من المقرر إطلاقه بشكل رسمي في عام 2024. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T16:54+0000

2022-10-06T16:54+0000

2022-10-06T17:00+0000

العالم

إيطاليا

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وحلقت المروحية الكهربائية من طراز "Volocopter 2X" مع طيار على متنها لمدة خمس دقائق على ارتفاع 40 مترا بسرعة 40 كيلومترا في الساعة.وقال كلاوديو دي فينشينتي، رئيس مطارات روما "آيربورتي دي روما"، أن الخدمة هي "شكل جديد من أشكال التنقل له وظيفة نقل الركاب، بين المطار ومركز المدينة، ولأغراض صحية، أي أنه سيكون مفيدًا لنقل، على سبيل المثال، المواد الطبية بين مستشفى وآخر".وأوضح ماركو ترونكوني، الرئيس التنفيذي لـ"مطارات روما": "من وجهة نظر النقل الحضري، سيكون لسيارات الأجرة الجوية مهنة سياحية، ولكن أيضًا مهنة تجارية، حيث ستكون الخدمة متاحة لأولئك الذين يرغبون في التحرك بسرعة، بطريقة ممتعة ولكن أيضًا مستدامة ومبتكرة"، وفقا لموقع "اليوم السابع".من جانبه، علق بييرلوجي دي بالما، رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالية، قائلا: "تماشيا مع العصر، لذلك بالنسبة لعام 2024، أعتقد أننا سنكون قادرين على إجراء اتصال بين فيوميتشينو وروما".وفقًا لدراسة حديثة، أجرتها وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ومركز ماكنزي للتنقل في المستقبل، فإن الحجم المقدر لسوق التنقل الجوي الحضري في أوروبا، بما في ذلك البحث والتطوير وإنتاج المركبات والعمليات وبناء البنية التحتية، سيكون نحو 4.2 مليار يورو بحلول 2030، مع القدرة على خلق أو الحفاظ على نحو 90 ألف وظيفة، باستثناء تلك الموجودة في التصنيع.من بين أمور أخرى، تصنف الدراسة روما كواحدة من أنسب المدن في إيطاليا لتنفيذ خدمات النقل الجوي الحضرية والمتقدمة.ستكون المنصة الرقمية، التي تم اختبارها بالفعل في رحلة اليوم، نقطة ارتكاز لخدمات التنقل الجوي المتقدمة في المستقبل، ففي الواقع، ستكون جميع العمليات، من عمليات الطيران إلى حجز التاكسي الجوي، افتراضية في المستقبل. خيار، إلى جانب استخدام السيارات الكهربائية، يجعل الخدمة مستدامة بشكل ملحوظ.

https://sputnikarabic.ae/20211027/الحلم-يصبح-حقيقة-إيطاليا-تستعد-لإطلاق-خدمات-التاكسي-الطائر-1050550672.html

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