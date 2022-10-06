https://sputnikarabic.ae/20221006/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الفرنسي-على-خلفية-تصريحات-بشأن-توريد-أسلحة-إلى-أوكرانيا--1068701782.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي لتقديم إيضاحات بشأن توريد أسلحة إلى أوكرانيا
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي لتقديم إيضاحات بشأن توريد أسلحة إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الفرنسي لدى روسيا بيير ليفي، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو، للتوضيح بشأن توريد... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T16:58+0000
2022-10-06T16:58+0000
2022-10-06T17:11+0000
روسيا
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وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم إبلاغ السفير الفرنسي لدى موسكو بأن إمداد نظام كييف بالأسلحة يتعارض مع تصريحات باريس بشأن التسوية.وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن "الجانب الروسي أشار إلى التهديدات الناشئة عن زيادة توريد الأسلحة والمعدات لنظام كييف، وتكثيف البرامج التدريبية لتدريب الجيش الأوكراني". وشددت الوزارة على أنه "تم التركيز بشكل خاص على حقيقة أن هذا الخط يتعارض مع تأكيدات المسؤولين في باريس بشأن اهتمامهم بتسوية سلمية في أوكرانيا".
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روسيا
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي لتقديم إيضاحات بشأن توريد أسلحة إلى أوكرانيا
16:58 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 17:11 GMT 06.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الفرنسي لدى روسيا بيير ليفي، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو، للتوضيح بشأن توريد الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم إبلاغ السفير الفرنسي لدى موسكو بأن إمداد نظام كييف بالأسلحة يتعارض مع تصريحات باريس بشأن التسوية.
"في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، تم استدعاء سفير الجمهورية الفرنسية لدى روسيا الاتحادية، بيير ليفي، إلى وزارة الخارجية الروسية. قدم نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي ألكسندر غروشكو تقييمات مبدئية للدعم العسكري والتقني لأوكرانيا من فرنسا ودول غربية أخرى".
وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن "الجانب الروسي أشار إلى التهديدات الناشئة عن زيادة توريد الأسلحة والمعدات لنظام كييف، وتكثيف البرامج التدريبية لتدريب الجيش الأوكراني".
وشددت الوزارة على أنه "تم التركيز بشكل خاص على حقيقة أن هذا الخط يتعارض مع تأكيدات المسؤولين في باريس بشأن اهتمامهم بتسوية سلمية في أوكرانيا".