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https://sputnikarabic.ae/20221006/رئيس-الحكومة-السورية-يطلق-العمل-بمشروع-سياحي-ضخم-تنفذه-سينارا-إنت-الروسية-1068708585.html
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
وضع رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، اليوم، حجر الأساس لمشروع إشادة مجمع سياحي من الدرجة الممتازة من "سوية أربع نجوم" في موقع جول جمال على شاطئ... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T19:19+0000
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وينفذ المشروع شركة "سينارا إنت" الروسية، بتكلفة تقدر بنحو 150 مليار ليرة سورية، ويؤمن نحو 1300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تمت إعادة تفعيلها بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة.ويتألف المشروع "سوية 4 نجوم" من قسمين يمتدان على مساحة تصل إلى 70 دونماً. القسم الأول يضم 48 شاليه بمساحة طابقية 5500 متر مربع، وفندق يحوي 350 غرفة بمساحة طابقية 24500 متر مربع، بالإضافة لملاعب للأطفال ومسابح للكبار والصغار وملعب كرة شاطئية وملعب ميني غولف.فيما يضم القسم الثاني من المشروع، مكاتب وخدمات ترفيهية ونقطة معالجة فيزيائية رقمية بمساحة 4850 متر مربع و"أبارت أوتيل" من شقق فندقية بمساحة 5850 متر مربع، إضافة إلى مواقف سيارات وباصات تحت وفوق الأرض.وأكد عرنوس انتعاش قطاع السياحة في سوريا التي لا يمكن لأحد تجاوز موقعها المتميز في السياحة، لافتاً إلى أن التركيز على المشاريع السياحية في اللاذقية سينعكس إيجاباً على دخل أبناء المحافظة.وبيّن وزير السياحة محمد رضوان مرتيني لـ"سبوتنيك" أن هذا المشروع ليس السياحي الوحيد الذي تنفذه شركات روسية في سوريا، وإنما هناك مشروع آخر مع شركة "أولمبيك"، مؤكداً أن هذين المشروعين من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط حالياً.وفي السياق، دعا مرتيني إلى الاستثمار في سوريا، فالنشاط السياحي استعاد عافيته سريعاً، ولم يتوقف منذ عام 2017، ويضيف: "عودة الاستثمار دليل على قوة الاقتصاد السوري وعلى إيمان المستثمر السوري والمستثمر من الدول الصديقة بمستقبل السياحة في سوريا التي تتمتع بشواطئ رائعة تتفوق على العديد من الدول المنافسة".وتابع مرتيني: "لدينا مشاريع سياحية سيتم طرحها خلال ملتقى الاستثمار القادم، بالإضافة لمشاريع متعثرة ستعود للخدمة بفضل مستثمرين سوريين"، مؤكداً "منح الأولوية للاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار للمستثمرين الوطنيين، ومن ثم للحلفاء الذين وقفوا إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب".وتابع يونس: "إن هذين المشروعين هما البداية، وإن هناك العديد من المشاريع القادمة"، معرباً عن "تمنيات سعادة السفير ورئيس الملحقية دوام التقدم والازدهار لسوريا الصديقة".
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العالم العربي, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية

19:19 GMT 06.10.2022
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Munther Saeed
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وضع رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، اليوم، حجر الأساس لمشروع إشادة مجمع سياحي من الدرجة الممتازة من "سوية أربع نجوم" في موقع جول جمال على شاطئ مدينة اللاذقية.
وينفذ المشروع شركة "سينارا إنت" الروسية، بتكلفة تقدر بنحو 150 مليار ليرة سورية، ويؤمن نحو 1300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تمت إعادة تفعيلها بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة.
ويتألف المشروع "سوية 4 نجوم" من قسمين يمتدان على مساحة تصل إلى 70 دونماً. القسم الأول يضم 48 شاليه بمساحة طابقية 5500 متر مربع، وفندق يحوي 350 غرفة بمساحة طابقية 24500 متر مربع، بالإضافة لملاعب للأطفال ومسابح للكبار والصغار وملعب كرة شاطئية وملعب ميني غولف.
فيما يضم القسم الثاني من المشروع، مكاتب وخدمات ترفيهية ونقطة معالجة فيزيائية رقمية بمساحة 4850 متر مربع و"أبارت أوتيل" من شقق فندقية بمساحة 5850 متر مربع، إضافة إلى مواقف سيارات وباصات تحت وفوق الأرض.
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeed

وقال عرنوس في تصريح صحفي نقلته وكالة "سبوتنيك": "الأصدقاء الروس لديهم عزم وإصرار على المشاركة في إعادة الإعمار، ونحن نأمل بأن نسابق الزمن في إنهاء هذه المشاريع لما فيه خير سوريا كافة".

وأكد عرنوس انتعاش قطاع السياحة في سوريا التي لا يمكن لأحد تجاوز موقعها المتميز في السياحة، لافتاً إلى أن التركيز على المشاريع السياحية في اللاذقية سينعكس إيجاباً على دخل أبناء المحافظة.
وبيّن وزير السياحة محمد رضوان مرتيني لـ"سبوتنيك" أن هذا المشروع ليس السياحي الوحيد الذي تنفذه شركات روسية في سوريا، وإنما هناك مشروع آخر مع شركة "أولمبيك"، مؤكداً أن هذين المشروعين من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط حالياً.
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeed

وأشار مرتيني إلى أن القطاع السياحي في سوريا يعد الدعامة الاقتصادية لإعادة الإعمار، خاصة فيما يتعلق بالشق التنموي من خلال إتاحته آلاف فرص العمل، موضحاً أن المشاريع السياحية لا غنى عنها فعدا عن تأمين فرص العمل، تحقق مداخيل للوحدات الإدارية ولمجالس المدن وللخزينة العامة من خلال الضرائب والرسوم، الأمر الذي يجعل الاستثمار في مجال السياحة مربحاً.

© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeed
وفي السياق، دعا مرتيني إلى الاستثمار في سوريا، فالنشاط السياحي استعاد عافيته سريعاً، ولم يتوقف منذ عام 2017، ويضيف: "عودة الاستثمار دليل على قوة الاقتصاد السوري وعلى إيمان المستثمر السوري والمستثمر من الدول الصديقة بمستقبل السياحة في سوريا التي تتمتع بشواطئ رائعة تتفوق على العديد من الدول المنافسة".
وتابع مرتيني: "لدينا مشاريع سياحية سيتم طرحها خلال ملتقى الاستثمار القادم، بالإضافة لمشاريع متعثرة ستعود للخدمة بفضل مستثمرين سوريين"، مؤكداً "منح الأولوية للاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار للمستثمرين الوطنيين، ومن ثم للحلفاء الذين وقفوا إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب".
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeed

بدوره، قال ممثل السفارة الروسية في دمشق الدكتور سامي يونس لـ"سبوتنيك": "السفير الروسي في سوريا ورئيس الملحقية التجارية والاقتصادية في السفارة يتابعان تنفيذ المشاريع الروسية باهتمام وتنسيق مع رئيس الوزراء ووزير السياحة"، مضيفاً: "المشروعات الروسيان اللذان ينفذان في سوريا يعدان من أكبر المشاريع حالياً في الشرق الأوسط".

© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
© Sputnik . Munther Saeedرئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه سينارا إنت الروسية - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
1/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
2/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
3/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
4/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
5/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
6/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
7/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
8/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
9/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
10/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
11/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
12/12
© Sputnik . Munther Saeed
رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية
وتابع يونس: "إن هذين المشروعين هما البداية، وإن هناك العديد من المشاريع القادمة"، معرباً عن "تمنيات سعادة السفير ورئيس الملحقية دوام التقدم والازدهار لسوريا الصديقة".
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