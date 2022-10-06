https://sputnikarabic.ae/20221006/رئيس-الحكومة-السورية-يطلق-العمل-بمشروع-سياحي-ضخم-تنفذه-سينارا-إنت-الروسية-1068708585.html

رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية

رئيس الحكومة السورية يطلق العمل بمشروع سياحي ضخم تنفذه "سينارا إنت" الروسية

وضع رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، اليوم، حجر الأساس لمشروع إشادة مجمع سياحي من الدرجة الممتازة من "سوية أربع نجوم" في موقع جول جمال على شاطئ... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T19:19+0000

2022-10-06T19:19+0000

2022-10-06T19:19+0000

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وينفذ المشروع شركة "سينارا إنت" الروسية، بتكلفة تقدر بنحو 150 مليار ليرة سورية، ويؤمن نحو 1300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تمت إعادة تفعيلها بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة.ويتألف المشروع "سوية 4 نجوم" من قسمين يمتدان على مساحة تصل إلى 70 دونماً. القسم الأول يضم 48 شاليه بمساحة طابقية 5500 متر مربع، وفندق يحوي 350 غرفة بمساحة طابقية 24500 متر مربع، بالإضافة لملاعب للأطفال ومسابح للكبار والصغار وملعب كرة شاطئية وملعب ميني غولف.فيما يضم القسم الثاني من المشروع، مكاتب وخدمات ترفيهية ونقطة معالجة فيزيائية رقمية بمساحة 4850 متر مربع و"أبارت أوتيل" من شقق فندقية بمساحة 5850 متر مربع، إضافة إلى مواقف سيارات وباصات تحت وفوق الأرض.وأكد عرنوس انتعاش قطاع السياحة في سوريا التي لا يمكن لأحد تجاوز موقعها المتميز في السياحة، لافتاً إلى أن التركيز على المشاريع السياحية في اللاذقية سينعكس إيجاباً على دخل أبناء المحافظة.وبيّن وزير السياحة محمد رضوان مرتيني لـ"سبوتنيك" أن هذا المشروع ليس السياحي الوحيد الذي تنفذه شركات روسية في سوريا، وإنما هناك مشروع آخر مع شركة "أولمبيك"، مؤكداً أن هذين المشروعين من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط حالياً.وفي السياق، دعا مرتيني إلى الاستثمار في سوريا، فالنشاط السياحي استعاد عافيته سريعاً، ولم يتوقف منذ عام 2017، ويضيف: "عودة الاستثمار دليل على قوة الاقتصاد السوري وعلى إيمان المستثمر السوري والمستثمر من الدول الصديقة بمستقبل السياحة في سوريا التي تتمتع بشواطئ رائعة تتفوق على العديد من الدول المنافسة".وتابع مرتيني: "لدينا مشاريع سياحية سيتم طرحها خلال ملتقى الاستثمار القادم، بالإضافة لمشاريع متعثرة ستعود للخدمة بفضل مستثمرين سوريين"، مؤكداً "منح الأولوية للاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار للمستثمرين الوطنيين، ومن ثم للحلفاء الذين وقفوا إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب".وتابع يونس: "إن هذين المشروعين هما البداية، وإن هناك العديد من المشاريع القادمة"، معرباً عن "تمنيات سعادة السفير ورئيس الملحقية دوام التقدم والازدهار لسوريا الصديقة".

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