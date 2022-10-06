https://sputnikarabic.ae/20221006/سيدة-تلتقي-بابنتها-بعد-45-عاما-من-تغيبها-فيديو-1068683618.html
سيدة تلتقي بابنتها بعد 45 عاما من تغيبها... فيديو
سيدة تلتقي بابنتها بعد 45 عاما من تغيبها... فيديو
رصد مقطع فيديو لحظة لقاء أم بابنتها التي تغيبت منذ 45 عاما، وفشلت كل محاولات الأسرة في الوصول إليها. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T09:59+0000
2022-10-06T09:59+0000
2022-10-06T09:59+0000
نادي الفيديو
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وأظهر المقطع الذي نشره موقع "اليوم السابع"، الحاجة رضا المعروفة إعلاميا باسم "سيدة الكرنك"، حيث انتشرت قصتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد التقت مع والدتها الحاجة تحية، عقب وصولها من محافظة بني سويف بصعيد مصر، ولقاؤهما الأول بعد أن فُقدت الابنة في القطار من 45 سنة.وصرحت شقيقة الحاجة رضا، بأنها لا تصدق حتى الآن ما يحدث وعودة أختها الصغرى لحضنها بعد سنين طويلة من الغياب.وفور مشاهدتها لشقيقتها، دخلت "سيدة الكرنك" في نوبة بكاء، وقالت "أنا مش مصدقة نفسي قعدت 45 سنة أحكي قصتي وأصبت باليأس من العثور على أهلي ولكن اليوم حقق الله حلمي واستجاب لدعائي وتوصلت لأهلي بفضل ابن محافظة الأقصر الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بي ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سيدة تلتقي بابنتها بعد 45 عاما من تغيبها... فيديو
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رصد مقطع فيديو لحظة لقاء أم بابنتها التي تغيبت منذ 45 عاما، وفشلت كل محاولات الأسرة في الوصول إليها.
وأظهر المقطع الذي نشره موقع "اليوم السابع"، الحاجة رضا المعروفة إعلاميا باسم "سيدة الكرنك"، حيث انتشرت قصتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد التقت مع والدتها الحاجة تحية، عقب وصولها من محافظة بني سويف بصعيد مصر، ولقاؤهما الأول بعد أن فُقدت الابنة في القطار من 45 سنة.
وصرحت شقيقة الحاجة رضا، بأنها لا تصدق حتى الآن ما يحدث وعودة أختها الصغرى لحضنها بعد سنين طويلة من الغياب.
وفور مشاهدتها لشقيقتها، دخلت "سيدة الكرنك" في نوبة بكاء، وقالت "أنا مش مصدقة نفسي قعدت 45 سنة أحكي قصتي وأصبت باليأس من العثور على أهلي ولكن اليوم حقق الله حلمي واستجاب لدعائي وتوصلت لأهلي بفضل ابن محافظة الأقصر
الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بي ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي".