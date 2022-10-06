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https://sputnikarabic.ae/20221006/لقاء-مرتقب-بين-أردوغان-وباشينيان-في-براغ-1068676266.html
لقاء مرتقب بين أردوغان وباشينيان في براغ
لقاء مرتقب بين أردوغان وباشينيان في براغ
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن لقاء مرتقبا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الأرمينية نيكولا باشينيان سيعقد في براغ التشيكية. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T07:00+0000
2022-10-06T07:03+0000
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ذكرت صحيفة "ميلييت" التركية أن أردوغان سيعرض على باشينيان عقد اجتماعات لممثلين خاصين بشأن تسوية العلاقات بين البلدين على أن تكون اللقاءات على أراضي البلدين.وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي سيقدم مقترحات لتخفيف التوتر في المنطقة والتوقيع على معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان في أقرب وقت ممكن.شهدت مدينة جنيف السويسرية اجتماعا بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا، لبحث شروط اتفاقية السلام المرتقبة بين البلدين بعد مرور أكثر من أسبوعين على مواجهات دامية بين جيشيهما سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
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العالم

لقاء مرتقب بين أردوغان وباشينيان في براغ

07:00 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 06.10.2022)
© AP Photo / Petr David Josekبراغ
براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Petr David Josek
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن لقاء مرتقبا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الأرمينية نيكولا باشينيان سيعقد في براغ التشيكية.
ذكرت صحيفة "ميلييت" التركية أن أردوغان سيعرض على باشينيان عقد اجتماعات لممثلين خاصين بشأن تسوية العلاقات بين البلدين على أن تكون اللقاءات على أراضي البلدين.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي سيقدم مقترحات لتخفيف التوتر في المنطقة والتوقيع على معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان في أقرب وقت ممكن.
شهدت مدينة جنيف السويسرية اجتماعا بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا، لبحث شروط اتفاقية السلام المرتقبة بين البلدين بعد مرور أكثر من أسبوعين على مواجهات دامية بين جيشيهما سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
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