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https://sputnikarabic.ae/20221006/ميقاتي-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-يسهم-في-تفادي-حرب-مؤكدة-بالمنطقة-1068679149.html
ميقاتي: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يسهم في تفادي حرب مؤكدة بالمنطقة
ميقاتي: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يسهم في تفادي حرب مؤكدة بالمنطقة
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، يسهم في تفادي حرب مؤكدة كانت ستحدث في المنطقة. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T07:56+0000
2022-10-06T07:56+0000
أخبار لبنان
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بيروت - سبوتنيك. قال ميقاتي خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في الصرح بطريكي في بكركي: "استفسر صاحب الغبطة عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق فقلت له إنه مع أهمية هذا الاتفاق استراتيجيا، ولكن اليوم أنا شخصيا مسرور لأمرين هما أننا نتفادى حربا أكيدة في المنطقة، وثانيا وهذا الأهم، أنه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول إلى ما نريده جميعا".وأشار ميقاتي إلى أهمية وحدة الصف في ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، مضيفا أن "وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف بالذات، ويجب أن تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن آراء كل فريق، ويجب أن نعمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف".
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

ميقاتي: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يسهم في تفادي حرب مؤكدة بالمنطقة

07:56 GMT 06.10.2022
© Sputnikرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
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أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، يسهم في تفادي حرب مؤكدة كانت ستحدث في المنطقة.
بيروت - سبوتنيك. قال ميقاتي خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في الصرح بطريكي في بكركي: "استفسر صاحب الغبطة عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق فقلت له إنه مع أهمية هذا الاتفاق استراتيجيا، ولكن اليوم أنا شخصيا مسرور لأمرين هما أننا نتفادى حربا أكيدة في المنطقة، وثانيا وهذا الأهم، أنه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول إلى ما نريده جميعا".
وأشار ميقاتي إلى أهمية وحدة الصف في ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، مضيفا أن "وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف بالذات، ويجب أن تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن آراء كل فريق، ويجب أن نعمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف".
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