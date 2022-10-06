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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221006/--كييف-تعد-خطة-بمشاركة-المخابرات-البريطانية-لإنزال-عسكري-على-محطة-زابوروجيه-النووية--1068682545.html
كييف تعد خطة بمشاركة المخابرات البريطانية لإنزال عسكري على محطة زابوروجيه النووية
كييف تعد خطة بمشاركة المخابرات البريطانية لإنزال عسكري على محطة زابوروجيه النووية
كشف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس العام لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف وضعت خططا جديدة للقيام بعملية إنزال عسكري على محطة... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T09:20+0000
2022-10-06T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "زادت القوات الأوكرانية من حدة قصفها على إنرغودار وضواحيها في الأيام الأخيرة وهي تجوب المنطقة بحثًا عن احتمال عبور نهر دنيبر والقيام بإنزال قوات في منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".ووفقا لروغوف: "وصل بالفعل أكثر من 450 مقاتلا مدربين جيدا من قوات النخبة إلى الجزء الذي تسيطر عليه سلطات كييف في مقاطعة زابوروجيه". وأضاف روغوف "خطة عبور نهر دنيبر يتم وضعها من قبل أجهزة المخابرات البريطانية مباشرة".يذكر أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زار محطة زابوروجيه للطاقة النوية، قبل نحو شهر، لإجراء أول تقييم لأمن المحطة، منذ 16 عاما، حيث تتعرض المحطة لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
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كييف تعد خطة بمشاركة المخابرات البريطانية لإنزال عسكري على محطة زابوروجيه النووية

09:20 GMT 06.10.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار.
جندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . РИА Новости
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كشف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس العام لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف وضعت خططا جديدة للقيام بعملية إنزال عسكري على محطة زابوروجيه النووية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "زادت القوات الأوكرانية من حدة قصفها على إنرغودار وضواحيها في الأيام الأخيرة وهي تجوب المنطقة بحثًا عن احتمال عبور نهر دنيبر والقيام بإنزال قوات في منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
ووفقا لروغوف: "وصل بالفعل أكثر من 450 مقاتلا مدربين جيدا من قوات النخبة إلى الجزء الذي تسيطر عليه سلطات كييف في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف روغوف "خطة عبور نهر دنيبر يتم وضعها من قبل أجهزة المخابرات البريطانية مباشرة".
يذكر أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زار محطة زابوروجيه للطاقة النوية، قبل نحو شهر، لإجراء أول تقييم لأمن المحطة، منذ 16 عاما، حيث تتعرض المحطة لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
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