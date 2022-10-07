https://sputnikarabic.ae/20221007/أوكرانيا-تعلن-موقفها-من-جزر-الكوريل-الجنوبية-1068742718.html
أوكرانيا تعلن موقفها من جزر الكوريل الجنوبية
أوكرانيا تعلن موقفها من جزر الكوريل الجنوبية
اعتمد البرلمان الأوكراني قرارا يعترف بجزر كوريل الجنوبية على أنها "أرض تحتلها روسيا في اليابان" ، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للبرلمان. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:08+0000
2022-10-07T14:08+0000
2022-10-07T14:08+0000
العالم
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وجاء في البيان الذي نشره البرلمان: "يعلن برلمان أوكرانيا دعمه لموقف اليابان فيما يتعلق بأقاليمها الشمالية، ويقر بأن هذه الأراضي لا تزال خاضعة لاحتلال روسيا، ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة استخدام جميع التدابير الممكنة لإضفاء الطابع الرسمي على القانون وضع الأقاليم الشمالية لليابان".تطالب اليابان بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، في إشارة إلى الرسالة الثنائية حول التجارة والحدود لعام 1855. هذا وحددت طوكيو عودة الجزر كشرط لإبرام معاهدة سلام مع روسيا، والتي لم يتم التوقيع عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية. في عام 1956، وقع الاتحاد السوفياتي واليابان إعلانا مشتركا وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية نقل جزيرتين إلى اليابان في حالة إبرام معاهدة سلام. كان الاتحاد السوفييتي يأمل في وضع حد لذلك، بينما اعتبرت اليابان الصفقة جزءا فقط من حل المشكلة، دون التنازل عن مطالباتها بجميع الجزر.
https://sputnikarabic.ae/20220422/اليابان-تصف-جزر-الكوريل-بأنها-مناطق-تحتلها-روسيا-لأول-مرة-منذ-2003-1061472144.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تعلن موقفها من جزر الكوريل الجنوبية
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اعتمد البرلمان الأوكراني قرارا يعترف بجزر كوريل الجنوبية على أنها "أرض تحتلها روسيا في اليابان" ، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للبرلمان.
وجاء في البيان الذي نشره البرلمان: "يعلن برلمان أوكرانيا دعمه لموقف اليابان فيما يتعلق بأقاليمها الشمالية، ويقر بأن هذه الأراضي لا تزال خاضعة لاحتلال روسيا، ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة استخدام جميع التدابير الممكنة لإضفاء الطابع الرسمي على القانون وضع الأقاليم الشمالية لليابان".
تطالب اليابان بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، في إشارة إلى الرسالة الثنائية حول التجارة والحدود لعام 1855.
هذا وحددت طوكيو عودة الجزر كشرط لإبرام معاهدة سلام مع روسيا، والتي لم يتم التوقيع عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية. في عام 1956، وقع الاتحاد السوفياتي واليابان إعلانا مشتركا وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية نقل جزيرتين إلى اليابان في حالة إبرام معاهدة سلام. كان الاتحاد السوفييتي يأمل في وضع حد لذلك، بينما اعتبرت اليابان الصفقة جزءا فقط من حل المشكلة، دون التنازل عن مطالباتها بجميع الجزر.