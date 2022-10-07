https://sputnikarabic.ae/20221007/الأمم-المتحدة-نزوح-أكثر-من-مليون-شخص-منذ-انقلاب-ميانمار-1068725354.html

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليون شخص منذ انقلاب ميانمار

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليون شخص منذ انقلاب ميانمار

قالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن أكثر من مليون شخص نزحوا في ميانمار منذ الانقلاب العسكري، العام الماضي. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

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يشار إلى أن ميانمار، الواقعة في جنوب شرق آسيا، كانت قد شهدت حالة اضطراب منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو كي العام الماضي، ما أثار مقاومة مسلحة واسعة النطاق.وقالت "اليونيسف" في بيان يوم أمس الخميس إنه منذ الانقلاب وحتى الشهر الماضي، نزح 1017000شخص داخليًا، وأضافت أن أكثر من نصف الذين أجبروا على الفرار موجودون في منطقة ساغاينج شمال غربي البلاد التي شهدت بعض أعنف المعارك، مشيرة إلى أن هناك "تحديات كبيرة" أمام إيصال المساعدات الإنسانية في المنطقة، حسبما نقل موقع "rfi".وفي وقت سابق، قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن قادة المجلس العسكري في ميانمار الذي أمروا بقصف مدرسة هذا الشهر ما أسفر عن مقتل 12 طفلا، قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب.وذكر المحققون أن تقارير عديدة تشير إلى أن المدرسة تعرضت لهجوم استمر عدة ساعات، الأول بالصواريخ والرشاشات من مروحية، تبعه هجوم مشاة.قالت آلية التحقيق المستقلة في ميانمار التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن هجوم 16 سبتمبر/ أيلول بقرية ليتيت كوني في منطقة ساغاينج الشمالية الغربية "قد يعتبر جريمة حرب والقادة قد يتحملون المسؤولية الجنائية".وأوضحت الآلية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2018 لجمع الأدلة على أخطر الجرائم الدولية ، إنها تعمل على "تقييم المسؤولية الجنائية" عن الهجوم.

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