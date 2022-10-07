https://sputnikarabic.ae/20221007/الرئاسة-الكازاخستانية-أمير-قطر-يعتزم-زيارة-البلاد-يومي-11-و12-أكتوبر-1068714634.html
الرئاسة الكازاخستانية: أمير قطر يعتزم زيارة البلاد يومي 11 و12 أكتوبر
الرئاسة الكازاخستانية: أمير قطر يعتزم زيارة البلاد يومي 11 و12 أكتوبر
أعلنت الرئاسة الكازاخستانية، صباح اليوم الجمعة، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم زيارة البلاد يومي 11 و12 أكتوبر. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T04:27+0000
2022-10-07T04:27+0000
2022-10-07T04:49+0000
العالم
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وأصدرت الرئاسة الكازاخستانية بيانا رسميا وجاء فيه: "يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى كازاخستان يومي 11 و 12 أكتوبر".وكان أمير قطر قد زار يوم أمس الخميس دولة التشيك حيث عقد اجتماعا مطولا مع رئيسها وغادر بعد ذلك دون الإدلاء بأي تصريحات مع الجانب التشيكي
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العالم
الرئاسة الكازاخستانية: أمير قطر يعتزم زيارة البلاد يومي 11 و12 أكتوبر
04:27 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 04:49 GMT 07.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الكازاخستانية، صباح اليوم الجمعة، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم زيارة البلاد يومي 11 و12 أكتوبر.
وأصدرت الرئاسة الكازاخستانية بيانا رسميا وجاء فيه: "يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى كازاخستان يومي 11 و 12 أكتوبر".
وكان أمير قطر قد زار يوم أمس الخميس دولة التشيك حيث عقد اجتماعا مطولا مع رئيسها وغادر بعد ذلك دون الإدلاء بأي تصريحات مع الجانب التشيكي